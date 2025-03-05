Владимир Ефимов: Школа и детский сад появятся в Рублево-Архангельском к 2027 году

Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский проинформировал, что в микрорайоне СберСити в настоящее время возводятся образовательные объекты: школа, рассчитанная на 1030 учащихся, и детский сад на 350 воспитанников. В детском саду запроектировано 14 групповых ячеек, помещения для музыкальных и спортивных уроков, а также плавательный бассейн. В трехэтажном здании школы будут созданы универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторные блоки и классы для углубленного изучения робототехники.