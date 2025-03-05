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Posted 5 марта, 13:10

Published 5 марта, 13:10

Modified 5 марта, 13:12

Updated 5 марта, 13:12

Владимир Ефимов: Школа и детский сад появятся в Рублево-Архангельском к 2027 году

Владимир Ефимов: Школа и детский сад появятся в Рублево-Архангельском к 2027 году

5 марта 2025, 13:10
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В микрорайоне СберСити в Рублево-Архангельском застройщик продолжает строительство школы и детсада. По информации, представленной заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимиром Ефимовым, общая площадь застройки превышает 460 га.

Согласно заявлению Ефимова, площадь новых образовательных учреждений составит около 28 тысяч квадратных метров, что позволит принять 1380 воспитанников. Завершение строительства этих объектов образования запланировано в ближайшие два года, после чего они перейдут в управление городского департамента образования. В общей сложности в данном микрорайоне планируется возвести восемь школ и шестнадцать детских садов.

Согласно информации с сайта mos.ru, в Рублево-Архангельском запланировано создание сбалансированной городской среды. Проект предусматривает возведение более четырех миллионов квадратных метров недвижимости, включая 2,5 миллиона квадратных метров жилых помещений и свыше 800 тысяч квадратных метров офисных пространств. Новоселам будет предоставлена возможность работать в офисных комплексах, расположенных в этом же районе. Для юных жителей предусмотрены современные детские сады и школы, находящиеся в шаговой доступности от жилых домов.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский проинформировал, что в микрорайоне СберСити в настоящее время возводятся образовательные объекты: школа, рассчитанная на 1030 учащихся, и детский сад на 350 воспитанников. В детском саду запроектировано 14 групповых ячеек, помещения для музыкальных и спортивных уроков, а также плавательный бассейн. В трехэтажном здании школы будут созданы универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторные блоки и классы для углубленного изучения робототехники.

За ходом возведения социальных объектов следят представители Мосгосстройнадзора. Площадь новой школы достигнет почти 19,7 тыс. кв. метров, а детского сада — 8,2 тыс. кв. метров. На данный момент проведено семь инспекций, в ходе которых оценивалось соответствие качества работ и используемых материалов проектной документации.

Инструментальный мониторинг проводится экспертами из Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Возведение объектов социального назначения в столице согласуется с целями и действиями национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин информировал о том, что строящаяся Рублево-Архангельская ветка метрополитена станет связующим звеном между двумя крупными бизнес-кварталами — «Москва-Сити» и «СберСити».

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