Владимир Ефимов: Школа и детский сад появятся в Рублево-Архангельском к 2027 году

Posted 5 марта, 13:10
Published 5 марта, 13:10
Modified 5 марта, 13:12
Updated 5 марта, 13:12
Согласно заявлению Ефимова, площадь новых образовательных учреждений составит около 28 тысяч квадратных метров, что позволит принять 1380 воспитанников. Завершение строительства этих объектов образования запланировано в ближайшие два года, после чего они перейдут в управление городского департамента образования. В общей сложности в данном микрорайоне планируется возвести восемь школ и шестнадцать детских садов.
Согласно информации с сайта mos.ru, в Рублево-Архангельском запланировано создание сбалансированной городской среды. Проект предусматривает возведение более четырех миллионов квадратных метров недвижимости, включая 2,5 миллиона квадратных метров жилых помещений и свыше 800 тысяч квадратных метров офисных пространств. Новоселам будет предоставлена возможность работать в офисных комплексах, расположенных в этом же районе. Для юных жителей предусмотрены современные детские сады и школы, находящиеся в шаговой доступности от жилых домов.
Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский проинформировал, что в микрорайоне СберСити в настоящее время возводятся образовательные объекты: школа, рассчитанная на 1030 учащихся, и детский сад на 350 воспитанников. В детском саду запроектировано 14 групповых ячеек, помещения для музыкальных и спортивных уроков, а также плавательный бассейн. В трехэтажном здании школы будут созданы универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторные блоки и классы для углубленного изучения робототехники.
За ходом возведения социальных объектов следят представители Мосгосстройнадзора. Площадь новой школы достигнет почти 19,7 тыс. кв. метров, а детского сада — 8,2 тыс. кв. метров. На данный момент проведено семь инспекций, в ходе которых оценивалось соответствие качества работ и используемых материалов проектной документации.
Инструментальный мониторинг проводится экспертами из Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Возведение объектов социального назначения в столице согласуется с целями и действиями национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин информировал о том, что строящаяся Рублево-Архангельская ветка метрополитена станет связующим звеном между двумя крупными бизнес-кварталами — «Москва-Сити» и «СберСити».