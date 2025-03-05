Ядрена Whoosh! Прокатчики самокатов не отступают в споре с пермскими властями

«Точных планов не раскроем, но мы всегда идем до победного. Будем пытаться найти компромисс и вернуться к вам. Вряд ли в этом сезоне, но не будем загадывать. Если получится — оповестим в нашем сообществе, а вы увидите самокаты на карте приложения. Точно можем сказать, что не оставим дело, как есть. Людям нужен быстрый и доступный транспорт, поэтому будем делать все, что в наших силах», — отметили в компании.