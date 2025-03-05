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Posted 5 марта, 07:34

Published 5 марта, 07:34

Modified 5 марта, 07:42

Updated 5 марта, 07:42

Ядрена Whoosh! Прокатчики самокатов не отступают в споре с пермскими властями

Ядрена Whoosh! Прокатчики самокатов не отступают в споре с пермскими властями

5 марта 2025, 07:34
Владельцы кикшеринга прокомментировали решение суда.

Российский сервис кикшеринга и велошеринга Whoosh планирует и дальше добиваться возможности работать в Перми. Представители сервиса прокомментировали недавнее решение суда корреспонденту Properm.ru.

«Точных планов не раскроем, но мы всегда идем до победного. Будем пытаться найти компромисс и вернуться к вам. Вряд ли в этом сезоне, но не будем загадывать. Если получится — оповестим в нашем сообществе, а вы увидите самокаты на карте приложения. Точно можем сказать, что не оставим дело, как есть. Людям нужен быстрый и доступный транспорт, поэтому будем делать все, что в наших силах», — отметили в компании.

Напомним, апелляционный суд общей юрисдикции поддержал решение Пермского краевого суда, отказавшего в иске кикшеринговых сервисов Whoosh и «ЮрентБайк.ру» к Пермской городской думе.

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#Суд#Транспорт#Самокаты
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