Житель Чайковского обносил дачи в садовых кооперативах города

Posted 5 марта, 06:33
Published 5 марта, 06:33
Modified 5 марта, 06:36
Updated 5 марта, 06:36
46-летний неработающий житель Чайковского округа, ранее неоднократно судимый, обвиняется в серии краж из садоводческих массивов. Подробности сообщают в краевом ГУ МВД.
С мая по сентябрь 2024 года он проникал в дома, повреждая окна или двери, и похищал бытовую технику, электроинструменты, кабель и продукты питания.
Часть украденного мужчина продавал, а кабель обжигал и сдавал в пункты приема металла. Вырученные средства он тратил на личные нужды. Следствие установило его причастность к трем эпизодам краж.
Часть похищенного имущества изъята. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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