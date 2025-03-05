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Posted 5 марта, 06:33

Published 5 марта, 06:33

Modified 5 марта, 06:36

Updated 5 марта, 06:36

Житель Чайковского в 2024 году обокрал как минимум три дачи

Житель Чайковского обносил дачи в садовых кооперативах города

5 марта 2025, 06:33
Фото: 1MI.

Житель Чайковского в 2024 году обокрал как минимум три дачи

Сюжет
Чайковский
Мужчина проникал в дома через окна и двери, похищая технику, инструменты и продукты.

46-летний неработающий житель Чайковского округа, ранее неоднократно судимый, обвиняется в серии краж из садоводческих массивов. Подробности сообщают в краевом ГУ МВД.

С мая по сентябрь 2024 года он проникал в дома, повреждая окна или двери, и похищал бытовую технику, электроинструменты, кабель и продукты питания.

Часть украденного мужчина продавал, а кабель обжигал и сдавал в пункты приема металла. Вырученные средства он тратил на личные нужды. Следствие установило его причастность к трем эпизодам краж.

Часть похищенного имущества изъята. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

В Кировском районе Перми сгорела дача. На пепелище нашли тела мужчины и женщины. Следователи выясняют обстоятельства их гибели.

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#Происшествия#Кража#Чайковский#Дача
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