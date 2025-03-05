Житель Кунгура продал автомобили, обналичил кредитки и отдал 4 млн рублей мошенникам

Posted 5 марта, 05:14
Published 5 марта, 05:14
Modified 5 марта, 05:17
Updated 5 марта, 05:17
36-летний житель Кунгурского округа стал жертвой мошенников, потеряв более 4 млн рублей. Подробности сообщают в краевом ГУ МВД.
В январе он познакомился на сайте знакомств с девушкой, которая представилась владелицей салона красоты и предложила инвестировать в франшизу. Под руководством «куратора» мужчина перевел деньги через систему быстрых платежей.
Первоначально он получил 90 тыс. рублей «дивидендов», что убедило его вложить больше. Продав два автомобиля и обналичив кредитки, он перевел на счета мошенников более 4 млн рублей. Однако дальнейшие выплаты не поступали.
Теперь мужчина проходит как потерпевший по уголовному делу о мошенничестве. Полиция устанавливает причастных к преступлению.
В Пермском крае за первые два дня работы сервиса Госуслуг по установлению самозапрета на кредиты и займы было подано 25,8 тыс. заявлений, сообщили журналисту Properm.ru в Минцифры России. Пермь не вошла в десятку регионов-лидеров по числу желающих уберечь свои сбережения от мошенников.