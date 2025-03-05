Житель Кунгура продал автомобили, обналичил кредитки и отдал 4 млн рублей мошенникам

В Пермском крае за первые два дня работы сервиса Госуслуг по установлению самозапрета на кредиты и займы было подано 25,8 тыс. заявлений, сообщили журналисту Properm.ru в Минцифры России. Пермь не вошла в десятку регионов-лидеров по числу желающих уберечь свои сбережения от мошенников.