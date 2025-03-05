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Posted 5 марта, 05:14

Published 5 марта, 05:14

Modified 5 марта, 05:17

Updated 5 марта, 05:17

Житель Кунгура потерял 4 миллиона рублей в инвестиционной афере

Житель Кунгура продал автомобили, обналичил кредитки и отдал 4 млн рублей мошенникам

5 марта 2025, 05:14
Фото: Изображение Midjourney.

Житель Кунгура потерял 4 миллиона рублей в инвестиционной афере

Мужчина перевел деньги мошенникам, поверив в обещания высокого дохода от франшизы.

36-летний житель Кунгурского округа стал жертвой мошенников, потеряв более 4 млн рублей. Подробности сообщают в краевом ГУ МВД.

В январе он познакомился на сайте знакомств с девушкой, которая представилась владелицей салона красоты и предложила инвестировать в франшизу. Под руководством «куратора» мужчина перевел деньги через систему быстрых платежей.

Первоначально он получил 90 тыс. рублей «дивидендов», что убедило его вложить больше. Продав два автомобиля и обналичив кредитки, он перевел на счета мошенников более 4 млн рублей. Однако дальнейшие выплаты не поступали.

Теперь мужчина проходит как потерпевший по уголовному делу о мошенничестве. Полиция устанавливает причастных к преступлению.

В Пермском крае за первые два дня работы сервиса Госуслуг по установлению самозапрета на кредиты и займы было подано 25,8 тыс. заявлений, сообщили журналисту Properm.ru в Минцифры России. Пермь не вошла в десятку регионов-лидеров по числу желающих уберечь свои сбережения от мошенников.

#Происшествия#Мошенники
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