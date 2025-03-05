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Posted 5 марта, 16:08

Published 5 марта, 16:08

Modified 5 марта, 16:10

Updated 5 марта, 16:10

Соликамец показывал попутчикам татуировку со свастикой и был арестован

Житель Соликамска задержан за демонстрацию нацистской символики в поезде

5 марта 2025, 16:08
Фото: Пермский ЛО МВД России на транспорте.

Соликамец показывал попутчикам татуировку со свастикой и был арестован

Мужчину приговорили к 10 суткам ареста за татуировку со свастикой, которую он публично показывал попутчикам.

Сотрудники транспортной полиции Перми задержали 28-летнего жителя Соликамска, который демонстрировал нацистскую свастику на предплечье в поезде «Новороссийск — Пермь-2». Произошло это 2 марта, сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.

Татуировка была нанесена во время отбывания срока за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. «Отбывая наказание пермяк и нанес на тело татуировки сомнительного содержания, в том числе символику национал-социалистической немецкой рабочей партии», отмечают транспортные полицейские.

Дзержинский районный суд Перми приговорил мужчину к 10 суткам административного ареста по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда нацистской символики).

В ночь на понедельник, 8 августа 2022 года, на постаменте памятнику Ленина в Краснокамске появилось изображение свастики.

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