Житель Соликамска задержан за демонстрацию нацистской символики в поезде

Татуировка была нанесена во время отбывания срока за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. «Отбывая наказание пермяк и нанес на тело татуировки сомнительного содержания, в том числе символику национал-социалистической немецкой рабочей партии», отмечают транспортные полицейские.