Житель Соликамска задержан за демонстрацию нацистской символики в поезде

Posted 5 марта, 16:08
Published 5 марта, 16:08
Modified 5 марта, 16:10
Updated 5 марта, 16:10
Сотрудники транспортной полиции Перми задержали 28-летнего жителя Соликамска, который демонстрировал нацистскую свастику на предплечье в поезде «Новороссийск — Пермь-2». Произошло это 2 марта, сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.
Татуировка была нанесена во время отбывания срока за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. «Отбывая наказание пермяк и нанес на тело татуировки сомнительного содержания, в том числе символику национал-социалистической немецкой рабочей партии», отмечают транспортные полицейские.
Дзержинский районный суд Перми приговорил мужчину к 10 суткам административного ареста по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда нацистской символики).
В ночь на понедельник, 8 августа 2022 года, на постаменте памятнику Ленина в Краснокамске появилось изображение свастики.