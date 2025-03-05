Жителю Перми вернули 50 тысяч рублей, украденных мошенниками

Прокуратура установила владельца карты — жителя Саратовской области, на которую были переведены около 50 тыс. рублей из неназванной суммы, которой поживились злоумышленники, и подала иск о взыскании суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования, и средства в полном объеме вернули пострадавшему.