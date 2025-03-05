Жителю Перми вернули 50 тысяч рублей, украденных мошенниками

Posted 5 марта, 07:03
Published 5 марта, 07:03
Modified 5 марта, 07:06
Updated 5 марта, 07:06
Житель Перми, ставший жертвой дистанционных мошенников, обратился в прокуратуру Ленинского района. Подробности сообщают в краевой прокуратуре.
Злоумышленники, представившись сотрудниками банка, убедили пермяка перевести деньги на указанные счета.
Прокуратура установила владельца карты — жителя Саратовской области, на которую были переведены около 50 тыс. рублей из неназванной суммы, которой поживились злоумышленники, и подала иск о взыскании суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования, и средства в полном объеме вернули пострадавшему.
36-летний житель Кунгурского округа стал жертвой мошенников, потеряв более 4 млн рублей. Подробности сообщают в краевом ГУ МВД.