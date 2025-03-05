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Posted 5 марта, 07:03

Published 5 марта, 07:03

Modified 5 марта, 07:06

Updated 5 марта, 07:06

Жителю Перми вернули 50 тыс. рублей, украденные мошенниками

Жителю Перми вернули 50 тысяч рублей, украденных мошенниками

5 марта 2025, 07:03
Фото: 1MI.

Жителю Перми вернули 50 тыс. рублей, украденные мошенниками

Прокуратура добилась взыскания средств с владельца карты, на которую переводили деньги.

Житель Перми, ставший жертвой дистанционных мошенников, обратился в прокуратуру Ленинского района. Подробности сообщают в краевой прокуратуре.

Злоумышленники, представившись сотрудниками банка, убедили пермяка перевести деньги на указанные счета.

Прокуратура установила владельца карты — жителя Саратовской области, на которую были переведены около 50 тыс. рублей из неназванной суммы, которой поживились злоумышленники, и подала иск о взыскании суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования, и средства в полном объеме вернули пострадавшему.

36-летний житель Кунгурского округа стал жертвой мошенников, потеряв более 4 млн рублей. Подробности сообщают в краевом ГУ МВД.

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#Происшествия#Пермь#Мошенники
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