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Posted 6 марта, 17:00

Published 6 марта, 17:00

Modified 6 марта, 17:03

Updated 6 марта, 17:03

Американский легионер покинул пермский БК «Парма» и перешел в «Пари НН»

Алекс Хэмилтон покинул «Парму» и перешел в «Пари НН»

6 марта 2025, 17:00
Фото: БК Парма.

Американский легионер покинул пермский БК «Парма» и перешел в «Пари НН»

Сюжет
Парма
Американский защитник подписал контракт с нижегородским клубом до конца сезона.

31-летний разыгрывающий защитник Алекс Хэмилтон покинул пермский баскетбольный клуб «Парма» и стал игроком нижегородского «Пари НН». Об уходе легионера сообщила пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан до конца сезона 2024/2025 Единой лиги. В текущем сезоне Хэмилтон провел за «Парму» 28 матчей, набирая в среднем 11,9 очка, 3,6 подбора и 4,2 передачи за игру.

На прошлой неделе «Парма» подписала контракт с другим американцем — Стэнли Уиттакером, который уже показал высокие результаты в дебютном матче, набрав 27 очков.

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#Спорт#Пермь#Парма#Бк парма
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