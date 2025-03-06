Алекс Хэмилтон покинул «Парму» и перешел в «Пари НН»

Posted 6 марта, 17:00
Published 6 марта, 17:00
Modified 6 марта, 17:03
Updated 6 марта, 17:03
31-летний разыгрывающий защитник Алекс Хэмилтон покинул пермский баскетбольный клуб «Парма» и стал игроком нижегородского «Пари НН». Об уходе легионера сообщила пресс-служба клуба.
Контракт рассчитан до конца сезона 2024/2025 Единой лиги. В текущем сезоне Хэмилтон провел за «Парму» 28 матчей, набирая в среднем 11,9 очка, 3,6 подбора и 4,2 передачи за игру.
На прошлой неделе «Парма» подписала контракт с другим американцем — Стэнли Уиттакером, который уже показал высокие результаты в дебютном матче, набрав 27 очков.