properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 06:29

Published 6 марта, 06:29

Modified 6 марта, 06:32

Updated 6 марта, 06:32

Житель Березников заказал поддельное водительское удостоверение за 80 тыс. руб

Березниковец пытался обменять фальшивые иностранные права на российские

6 марта 2025, 06:29
Фото: 1MI.

Житель Березников заказал поддельное водительское удостоверение за 80 тыс. руб

Мужчина пытался обменять фальшивку за 80 тыс. рублей на российские права, но был разоблачен.

36-летний житель Березников предъявил в ГАИ поддельное водительское удостоверение иностранного государства для замены на российское. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Инспекторы заподозрили подлог из-за несоответствия цветовой гаммы и направили документ на экспертизу, которая подтвердила его поддельность.

Мужчина признался, что купил удостоверение в интернете за 80 тыс. рублей, зная, что оно фальшивое. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование поддельного документа). Расследование продолжается.

В январе в Карагае возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина попался с фальшивым водительским удостоверением.

#Общество#Фальшивка#Фальшивки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика