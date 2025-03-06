Березниковец пытался обменять фальшивые иностранные права на российские

Posted 6 марта, 06:29
Published 6 марта, 06:29
Modified 6 марта, 06:32
Updated 6 марта, 06:32
36-летний житель Березников предъявил в ГАИ поддельное водительское удостоверение иностранного государства для замены на российское. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Инспекторы заподозрили подлог из-за несоответствия цветовой гаммы и направили документ на экспертизу, которая подтвердила его поддельность.
Мужчина признался, что купил удостоверение в интернете за 80 тыс. рублей, зная, что оно фальшивое. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование поддельного документа). Расследование продолжается.
В январе в Карагае возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина попался с фальшивым водительским удостоверением.