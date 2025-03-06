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Posted 6 марта, 12:37

Published 6 марта, 12:37

Modified 6 марта, 12:41

Updated 6 марта, 12:41

Бывший пресс-секретарь Пермской гордумы третий раз в суде не смог вернуть доверие

Бывший пресс-секретарь Пермской гордумы третий раз в суде не смог вернуть доверие

6 марта 2025, 12:37
Фото: properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Константина Шестакова по требованию прокуратуры внесли в реестр чиновников, уволенных из-за коррупции.

Сегодня, 6 марта, Седьмой кассационный суд в Челябинске отказал бывшему пресс-секретарю Пермской гордумы Константину Шестакову в обжаловании решений судов об увольнении его с формулировкой «в связи с утратой доверия». Как сообщили журналисту Properm.ru в инстанции, решение Ленинского районного суда было оставлено без изменений.

Шестаков был уволен по соглашению сторон на фоне проходившей в аппарате гордумы проверки.

1 августа 2024 года судья Ленинского районного суда Ольга Будилова вынесла решение по иску прокуратуры Перми к городской думе и бывшему руководителю пресс-службы Константину Шестакову. В рамках гражданского иска надзорное ведомство потребовало уволить бывшего сотрудника не по собственному желанию, а в связи с утратой доверия. Требование появилось после прокурорской проверки, выявившей факты заключения контрактов между гордумой и ООО «Центр деловой информации» (ЦДИ), собственником которого является гражданская супруга Шестакова Светлана Мазанова.

Сейчас спор между прокуратурой и ЦДИ идет в арбитражном суде. С издателя газет «Бизнес класс» и «Мой район» хотят взыскать в бюджет Перми 31,3 млн рублей.

Ранее по требованию прокуратуры суд наложил обеспечительные меры на банковские счета ЦДИ. Был наложен арест на денежные средства (в том числе — будущие поступления), находящиеся на расчетных счетах в пределах 31,3 млн рублей, сумму, которую прокуратура просит в своем иске взыскать в пользу бюджета Перми в качестве применения последствий признания незаконности сделок. Позднее суд разрешил производить со счетов оплату налогов и выплату зарплаты.

По иску прокурора в арбитраже допросили бывшего пресс-секретаря Пермской гордумы
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#Общество#Суд#Экономика#Возле кормушки#Коррупция
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