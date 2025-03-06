Бывший пресс-секретарь Пермской гордумы третий раз в суде не смог вернуть доверие

1 августа 2024 года судья Ленинского районного суда Ольга Будилова вынесла решение по иску прокуратуры Перми к городской думе и бывшему руководителю пресс-службы Константину Шестакову. В рамках гражданского иска надзорное ведомство потребовало уволить бывшего сотрудника не по собственному желанию, а в связи с утратой доверия. Требование появилось после прокурорской проверки, выявившей факты заключения контрактов между гордумой и ООО «Центр деловой информации» (ЦДИ), собственником которого является гражданская супруга Шестакова Светлана Мазанова.