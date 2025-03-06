Что происходит со строительством межвузовского кампуса? Расследование Properm.ru

Менеджеры продали четыре — созданные под строительство кампусов компании в Архангельске, Перми, Тюмени и Уфе за 1 млн 830 тыс. рублей. Как отмечают журналисты, «менеджеры просто взяли и по дешевке продали» четыре дорогие «дочки». При этом с этими компаниями уже были подписаны концессионные соглашения на сумму более 100 млрд рублей. Кому продали? Созданному в июне 2023 года ООО «Эталон Кампус». Фирма «Эталон Кампус» только-только зарегистрирована, уставный капитал — 10 тыс. рублей, принадлежит физическому лицу — Алану Бугулову. Сейчас «Эталон Кампус» переименован в ООО «Эталонные концессии». Нет у фирмы дорогого офиса, серьезных активов, нет за ней ни АФК «Системы», ни какой другой корпорации. Всё, что есть у «Эталонных концессий», — это купленные по дешевке четыре ООО, главным капиталом которых являются концессионные соглашения на 100 млрд рублей.