Что происходит со строительством межвузовского кампуса? Расследование Properm.ru

Posted 6 марта, 02:00
Published 6 марта, 02:00
Modified 6 марта, 02:00
Updated 6 марта, 02:00
Проект строительства студенческих кампусов федеральный, инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Масштабный проект — по сути, это первая за последние 60 лет программа комплексного инфраструктурного развития сферы высшего образования. Предполагается, что ее реализация будет осуществляться на принципах государственно-частного партнерства, и какую-то лепту должны внести все: федералы, регионалы, банки, коммерсанты. Например, федералы дают 50% на строительство, плюс субсидии, а регионы ищут оставшееся финансирование: инвесторов, разрабатывают проекты, выделяют землю для строительства, нанимают и контролируют строителей.
В идеале и на бумаге проект выглядит очень масштабно: создаются новые студенческие города, с жильем, бассейнами, библиотеками, лабораториями, конференц-залами, мастерскими, компьютерными классами, оранжереями и так далее. Эти современные города принимают студентов со всех вузов региона, а также преподавателей. Предполагается, что вузы могут на площадке кампусов объединять усилия в любой сфере научных исследований, в проведении экспериментов, в создании продуктов и материалов.
Было две конкурсные волны, в первой победителями стали восемь городов: Нижний Новгород, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Москва, Калининград, Новосибирск, Томск. Во вторую волну прошла Пермь и еще восемь городов: Самара, Сириус, Южно-Сахалинск, Тюмень, Иваново, Архангельск, Хабаровск, Великий Новгород.
В разных городах определены разные инвесторы, созданы для реализации проекта разные компании, определены разные источники и схемы финансирования. В регионах первой конкурсной волны уже идет строительство, и даже сданы некоторые объекты. Но у общественников, наблюдателей, экспертов, журналистов возникли некоторые сомнения относительно нескольких городов и реализации проектов в них — Пермь в их числе. Как выяснил журналист Properm.ru, сомнения обоснованы. Расскажем, как и кто в разных регионах реализует проект. И почему в Перми всё может затянуться или вовсе не случиться.
Созданием межвузовского IT-кампуса в Нижнем занимается ООО «Развитие инновационных проектов» (РИП) в рамках концессионного соглашения, заключенного с региональным правительством. РИП принадлежит «Корпорации развития Нижегородской области». Строит кампус в Нижнем Новгороде компания «Монотек Строй» — московская, построившая в свое время Дворец водных видов спорта «Лужники». Соучредители застройщика — Марат Хафизов и турецкая компания. Марат Хафизов ранее являлся гендиректором казенного предприятия Москвы «Большая спортивная арена „Лужники“. Еще компания строила корпус международного медицинского кластера в „Сколково“, московскую мемориальную мечеть. Стоимость светлого студенческого будущего в Нижнем составляет 41 млрд рублей, из них 19,3 млрд дают федералы, 1 млрд рублей находят в региональном бюджете, а остальное внебюджетные источники, а если конкретнее — привлекают финансирование СБЕРа на условиях ГЧП.
Заказчик строительства межвузовского кампуса у соседей — публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» (структура Минстроя РФ), генподрядчик — местная компания «Синара-Девелопмент». Проект уже реализуют в районе Новокольцовский. На проектирование и строительство нового кампуса деньги берут в федеральном бюджете — примерно 20 млрд рублей, из них 17,4 млрд — госконтракт, никаких привлеченных средств нет.
Московская строительная компания «Монотек Строй» — победитель аукциона на строительство межвузовского кампуса «Кантиана» в Калининграде. Контракт с ней заключен на сумму около 15 млрд 84 млн рублей. Заказчик строительства межвузовского кампуса у соседей — публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» (структура Минстроя РФ). Как и в Екатеринбурге, тут госконтракт, и всё понятно.
Инвестором строительства кампуса в Челябинске является «ВТБ Инфраструктурный холдинг», а строит кампус челябинская компания «Голос. Делвелопмент». Стоимость кампуса примерно 18 млрд рублей. В проекте принимает участие и ВЭБ. РФ — как «старший кредитор» (требования которого имеют приоритет по отношению к требованиям остальных кредиторов).
В Новосибирске кампус будет стоить 13 млрд рублей, строит его ООО «Монотек Строй», финансирование ожидается из федерального бюджета и от частного инвестора — олигарха Виктора Харитонина, владельца компании «Фармстандарт». Он из Новосибирска родом, окончил Новосибирский государственный университет, и обещал инвестировать 4 млрд рублей в кампус.
ООО «Томский студенческий кампус» заключило концессионное соглашение о строительстве межвузовского кампуса с областным правительством. Кампус должны возводить на средства федерального и областного бюджетов, а также на средства концессионера — ГК «Гранит», где кредитором выступает Газпромбанк. Стоимость строительства в связи с ростом цен превысила 52 млрд рублей, из которых 18 млрд выделяет федеральный бюджет.
В Томске строительство кампуса уже затянулось, и даже осужден бывший томский замгубернатора — 5 лет колонии за растрату почти 80 млн рублей, выделенных на строительство. Обвинение и решение суда звучит так: бывший замгубернатора убедил директора регионального Фонда развития инвестиционной деятельности оплатить мастер-план кампуса по завышенной цене. Представляете, еще застройщика не выбрали, ничего не начали строить, а замгубернатора уже посадили!
Строительство межвузовского кампуса в Самаре осуществляет ООО «ПроКампус №1» (входит в группу компаний «ПроШкола», ВЭБ.РФ) в рамках концессионного соглашения. Стоимость кампуса составляет 39,9 млрд рублей, из них 11,4 млрд рублей — средства капитального гранта, 24,1 млрд рублей — средства, которые привлекает концессионер.
Застройщик межвузовского кампуса — Корпорация развития Сахалинской области (принадлежит областному Минимущества). Генпроектировщик — московское ООО «Градостроительный институт пространственного моделирования и развития „Мирпроект“». В реализации проекта помогают Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Газпромбанк и компания «К1 Концессии». Стоимость кампуса — 26,1 млрд.
Участниками проекта строительства межвузовского кампуса выступают правительство Ивановской области, Группа «Родина» и АНО «Кампус Большой Ивановской Мануфактуры», учредителем которого выступает ВЭБ.РФ. Стоимость — 10 млрд рублей. Последние планы местных властей — начать строительство в 2025 году.
В Хабаровске не получилось ничего, но они не сдаются. Прошлый концессионер, с которым заключали соглашение, арестован, это гендиректор Восточно-арктической нефтегазовой корпорации Станислав Неверов. И.о. губернатора региона Дмитрий Демешин назвал объект проблемным из-за судебных разбирательств и уголовных дел. Но власти ищут, и возможно, нашли другого концессионера. По предварительным данным, это АО УК «Инфратех Концессии», входящее в структуру Ростеха. Новая стоимость не озвучивается, старая составляла 25 млрд рублей.
Строительство университетского кампуса в Великом Новгороде ведет управляющая компания ОЭЗ «Новгородская» в партнерстве с правительством Новгородской области и НовГУ им. Ярослава Мудрого. Финансирование осуществляет в рамках государственно-частного партнерства СБЕР. Стоимость кампуса, предварительно, 10 млрд рублей.
Большая таблица: кто строит кампусы, кто дает деньги
|Город
|Инвестор
|Строитель
|Сумма, рублей
|Екатеринбург
|Единый заказчик в сфере строительства
|Синара-Девелопмент (Екатеринбург)
|17,4 млрд
|Калининград
|Единый заказчик в сфере строительства
|Монотек-строй (Москва)
|
15,4 млрд
|Великий Новгород
|СБЕР
|ОЭЗ «Новгородская»
|
10 млрд
|Нижний Новгород
|СБЕР
|Монотек-строй (Москва)
|
41 млрд
|Новосибирск
|Виктор Харитонин («Фармстандарт»)
|Монотек-строй (Москва)
|13 млрд
|Челябинск
|ВТБ Инфраструктурный холдинг
|Голос. Девелопмент (Челябинск)
|18 млрд
|Южно-Сахалинск
|
Газпромбанк
|Корпорация развития Сахалинской области
|26,1 млрд
|Томск
|
Газпромбанк
|ГК Гранит (Санкт-Петербург)
|52 млрд
|Самара
|ВЭБ.РФ
|ВЭБ.РФ
|24,1 млрд
|Иваново
|ВЭБ.РФ
|группа Родина (Москва)
|10 млрд
|Хабаровск
|Ростех
|не определен
|25 млрд
|Уфа
|«Эталонные концессии»
|ООО «Кампус»
|26,9 млрд
|Архангельск
|«Эталонные концессии»
|ООО «Арктическая звезда»
|30,6 млрд
|Пермь
|«Эталонные концессии»
|ООО «Кампус „Парма“
|28,6 млрд
|Тюмень
|„Эталонные концессии“
|ООО „Врата Сибири“
|32,2 млрд
Пермь оказалась среди городов, где инвестором и концессионером была заявлена Группа компаний «Эталон», имеющая отношение к АФК «Система». Правда, последние события и решения показали, что АФК «Система» больше не связана с этой историей, а значит, нет большого и солидного гаранта, что всё будет построено, и в срок.
Первыми вопросы задали общественники Архангельска, в 2024 году заволновалась Уфа, по данным местных СМИ, власти искали другого инвестора, узнав, что предстоит иметь дело не с огромной корпорацией, а с «ооошкой», у которой учредитель физическое лицо, а уставный капитал 10 тыс. рублей. Этой маленькой компании предстоит освоить 100 млрд рублей (на 4 региона)?! Шутка ли!
Что же это за фирма, и как так вышло? Забегая вперед, отметим: у дирекции межвузовского кампуса «Будущее Пармы» нет новой информации, никакой, кроме той, что они уже не раз публиковали. Их комментарий смотрите в конце статьи.
Итак, первыми обратили внимание на странные судебные процессы общественники и журналисты Архангельска. Строительство межвузовского кампуса в Архангельске должна была осуществлять компания «Арктическая звезда», учредитель которой — ООО «Системные концессии», входящее в ПАО АФК «Система» Владимира Евтушенкова.
«Системным концессиям» принадлежали созданные специально для строительства кампусов компании: уже упомянутая «Арктическая звезда» (Архангельск), ООО «Кампус» (Уфа), «Кампус „Парма“» (Пермь), ООО «Врата Сибири» (Тюмень). Эти компании должны заниматься организацией процесса строительства, они же созданы как проектные офисы, по сути. И цель — построить кампусы, стоимость которых такая: в Перми — 28,6 млрд, в Архангельске — 30,6 млрд, в Уфе — 26,9 млрд, в Тюмени — 32,2 млрд рублей.
ПАО АФК «Система» — огромный холдинг, Евтушенков — олигарх. Достаточно серьезная гарантия того, что что-нибудь получится.
Но что-то пошло не так. В июле 2023 года менеджмент «Системных концессий» (Валерий Еремин, Андрей Киселев, Алан Бугулов) без корпоративного одобрения учредителей (и даже не поставив их в известность) осуществил действия по выводу ликвидных активов, то есть долей в уставном капитале дочерних обществ.
Менеджеры продали четыре — созданные под строительство кампусов компании в Архангельске, Перми, Тюмени и Уфе за 1 млн 830 тыс. рублей. Как отмечают журналисты, «менеджеры просто взяли и по дешевке продали» четыре дорогие «дочки». При этом с этими компаниями уже были подписаны концессионные соглашения на сумму более 100 млрд рублей. Кому продали? Созданному в июне 2023 года ООО «Эталон Кампус». Фирма «Эталон Кампус» только-только зарегистрирована, уставный капитал — 10 тыс. рублей, принадлежит физическому лицу — Алану Бугулову. Сейчас «Эталон Кампус» переименован в ООО «Эталонные концессии». Нет у фирмы дорогого офиса, серьезных активов, нет за ней ни АФК «Системы», ни какой другой корпорации. Всё, что есть у «Эталонных концессий», — это купленные по дешевке четыре ООО, главным капиталом которых являются концессионные соглашения на 100 млрд рублей.
Согласитесь, не очень перспективная ситуация — когда компаниями владела дочка солидной олигархической структуры «АФК-Система», то смысл и надежда были. А что взять с некого Бугулова? 10 тыс. рублей уставного капитала?
Бывший директор «Системных концессий» Ерёмин стал заместителем у своего бывшего финансиста Бугулова, а сам Бугулов стал гендиректором. В арбитражных судах Москвы вовсю идут разбирательства. Региональным правительствам ничего не остается делать, как ждать их окончания и делать хорошую мину при плохой игре. Правда, в Башкирии попытались сменить концессионера.
Общий объем инвестиций в создание кампуса оценивается в 26,9 млрд рублей. В ноябре 2024 года в «Коммерсантъ» появилась информация, что глава Башкирии Радий Хабиров предложил участие в проекте по строительству кампуса Банку ВТБ. Первая очередь, кстати, в Уфе сдана, речь идет о II и III очередях. В конце прошлого года власти были намерены расторгнуть договор с концессионером, с «Системными концессиями», которые вдруг стали «Эталонными».
В Тюмени и Перми на корпоративный конфликт и судебные разбирательства «Системных» и «Эталонных» концессий пока никак не отреагировали. Компания «Врата Сибири», с которой заключено концессионное соглашение, отчиталась, что за год работы они продвинулись: государственную экспертизу прошел проект строительства гостиницы на 120 мест. Можете перечитать предложение: проект гостиницы (одной, да). За год. Стоимость всего строительства кампуса оценивается в 32,2 млрд рублей.
В Перми дирекция ООО «Кампус „Парма“» уверена, что «Эталонные концессии» является дочерним обществом Группы «Эталон», которая, в свою очередь, входит в группу АФК «Система». Представляем их разочарование, когда они поймут, что это не так.
Определен генподрядчик, это ООО «Эталонпромстрой», руководителем которого является Андрей Киселев, тот самый, который причастен к выводу компаний из-под крыла АФК «Система».
По данным дирекции «Кампус „Парма“», «Эталон» уже вложил порядка 200 млн рублей собственных средств. Судя по тому, что площадка под будущее строительство огорожена забором, можно предположить, что деньги вложены в забор. Но скорее всего, в зарплаты.
Проектом межвузовского кампуса в Перми (как и в других городах) предусмотрено финансирование строительства кампуса из трех источников: федеральный капитальный грант (порядка 60% от общей стоимости строительства), региональный грант (порядка 12% от общей стоимости строительства), частные инвестиции (порядка 28% от общей стоимости строительства).
Но если в других городах четко понятно, «откуда дровишки» — частные инвестиции (в большинстве случаев это банковские кредиты, которые будут выданы созданным под строительство кампусов правительственным структурам или компаниям, в которых участвует серьезный капитал), то в Перми, Архангельске, Тюмени и Уфе пока вовсе непонятно, на каком основании банки дадут ООО с уставным капиталом 10 тыс. рублей такие кредиты (минимум треть от 100 млрд рублей).
Да, было достигнуто соглашение о взаимодействии между ПАО «Сбербанк» и «Эталонными концессиями» (подписано на XXVII Петербургском международном экономическом форуме вице-президентом Сбербанка Михаилом Чачиным и генеральным директором «Эталонных концессий» Аланом Бугуловым). Но соглашение о намерениях — это одно, а требования к заемщикам — совсем другое. Согласитесь, никто не даст вам кредит, если у вас ни гроша за пазухой.
Как сообщили Properm.ru в «Кампус „Парма“, „открытие банковского финансирования ожидается во второй половине 2025 года“.
В ПАО Сбербанк на запрос Properm.ru не ответили (запрос был направлен 13 января, оставлен без ответа).