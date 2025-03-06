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Posted 6 марта, 11:34

Published 6 марта, 11:34

Modified 6 марта, 11:36

Updated 6 марта, 11:36

Двое шахтеров Кузбасса получили серьезные травмы

Двое шахтеров Кузбасса получили серьезные травмы

6 марта 2025, 11:34
Фото: vse42.ru.
Причина — нарушение техники безопасности.

В Кемеровской области на шахтах из-за нарушения требований промышленной безопасности пострадали двое рабочих, сообщает vse42.ru со ссылкой на Ростехнадзор.

Оба происшествия случились в течение одной недели. Сначала травму получил сотрудник ООО «Шахта Сибирская». Затем, спустя несколько дней, пострадал работник «Листвяжной». Деятельность обоих предприятий временно приостановили.

Кроме того, Сибирское управление надзорного ведомства заморозило работу шахт «Березовская», «Ерунаковская-VIII», «Спиридоновская», «Талдинская-Западная-1» и шахтоучасток «Октябрьский».

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#Травма#Шахта#Кузбасс
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