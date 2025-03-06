Ефимов заявил, что участок в Черемушках реорганизуют в рамках программы КРТ

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что большая часть территории будет использована для строительства жилья в рамках программы реновации, общая площадь домов составит 41,8 тысячи квадратных метров. На первых этажах планируется разместить торговые точки, предприятия общественного питания и службы бытового сервиса, что создаст более 40 рабочих мест. Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, а также оборудована детскими и спортивными площадками. Для удобства жителей будет предусмотрен подземный паркинг.