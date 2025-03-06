Ефимов заявил, что участок в Черемушках реорганизуют в рамках программы КРТ

Posted 6 марта, 14:46
Published 6 марта, 14:46
Modified 6 марта, 14:51
Updated 6 марта, 14:51
«Участок площадью 1,17 гектара расположен по адресу: улица Херсонская, владение 35. Здесь в течение пяти лет построят жилые дома для целей программы реновации и иных нужд города, а также различные коммунальные объекты», — сообщил Владимир Ефимов.
Он добавил, что инвестиции в развитие территории составят приблизительно 6,4 миллиарда рублей, а ежегодный эффект для бюджета — 23,8 миллиона рублей, пишет mos.ru.
Территория расположена рядом со станциями метро «Калужская» и «Воронцовская».
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что большая часть территории будет использована для строительства жилья в рамках программы реновации, общая площадь домов составит 41,8 тысячи квадратных метров. На первых этажах планируется разместить торговые точки, предприятия общественного питания и службы бытового сервиса, что создаст более 40 рабочих мест. Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, а также оборудована детскими и спортивными площадками. Для удобства жителей будет предусмотрен подземный паркинг.
В рамках программы КРТ на месте неэффективно используемых участков в России будут построены новые объекты недвижимости, в том числе жилье для программы реновации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о реорганизации двух участков в САО и ЮЗАО. Известно, что в Москве на данный момент реализуется 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.