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Posted 6 марта, 14:46

Published 6 марта, 14:46

Modified 6 марта, 14:51

Updated 6 марта, 14:51

Ефимов заявил, что участок в Черемушках реорганизуют в рамках программы КРТ

Ефимов заявил, что участок в Черемушках реорганизуют в рамках программы КРТ

6 марта 2025, 14:46
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Участок на юго-западе Москвы будет преобразован в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Осуществлением редевелопмента займется назначенный городом оператор. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Участок площадью 1,17 гектара расположен по адресу: улица Херсонская, владение 35. Здесь в течение пяти лет построят жилые дома для целей программы реновации и иных нужд города, а также различные коммунальные объекты», — сообщил Владимир Ефимов.

Он добавил, что инвестиции в развитие территории составят приблизительно 6,4 миллиарда рублей, а ежегодный эффект для бюджета — 23,8 миллиона рублей, пишет mos.ru.

Территория расположена рядом со станциями метро «Калужская» и «Воронцовская».

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что большая часть территории будет использована для строительства жилья в рамках программы реновации, общая площадь домов составит 41,8 тысячи квадратных метров. На первых этажах планируется разместить торговые точки, предприятия общественного питания и службы бытового сервиса, что создаст более 40 рабочих мест. Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, а также оборудована детскими и спортивными площадками. Для удобства жителей будет предусмотрен подземный паркинг.

В рамках программы КРТ на месте неэффективно используемых участков в России будут построены новые объекты недвижимости, в том числе жилье для программы реновации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о реорганизации двух участков в САО и ЮЗАО. Известно, что в Москве на данный момент реализуется 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.

#Общество
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