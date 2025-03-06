Олимпийский призер из Березников из-за травмы сделает перерыв в спортивной карьере

Как пишет «Советский спорт», травму на Байкале Галлямов получил при участии в суперсекретном шоу. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) совместно с Первым каналом решила провести не публичный турнир. Изначально после сообщений СМИ о травме на льду Байкала Галлямов поспешил их опровергнуть. Сам фигурист сначала поспешил опровергнуть это утверждение. В своем канале он опубликовал видеосообщение, в котором недоумевал, почему в интернете распространяется ложная информация. Спортсмен показал палец на руке с порезом и сказал, что слухи о серьёзности его травмы преувеличены.