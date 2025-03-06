Олимпийский призер из Березников из-за травмы сделает перерыв в спортивной карьере

Posted 6 марта, 03:37
Published 6 марта, 03:37
Modified 6 марта, 11:00
Updated 6 марта, 11:00
Пара Анастасии Мишиной и уроженца Березников Александра Галлямова, получившая в декабре прошлого года лучшие оценки за короткую программу на Чемпионате России, сделает вынужденный перерыв в выступлениях.
«Вынужден сообщить о сложном, но очень важном решении, — написал Галлямов в своем Telegram-канале. — По согласованию с тренерским коллективом, мы с Настей берем небольшой перерыв от тренировок и выступлений. Колоссальная нагрузка, выпавшая на меня в сезоне, даёт о себе знать. На этапах гран-при я выступал с повреждением ноги, ненужный порез на Байкале, общая усталость — всё это требует восстановления».
Как указывает Галлямов, что речь идет только о некоторых изменений плана. Спортсмен приносит извинения перед зрителями шоу «Ледовая рапсодия-2» Ильи Авербуха 8 и 9 марта в Санкт-Петербурге.
Как пишет «Советский спорт», травму на Байкале Галлямов получил при участии в суперсекретном шоу. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) совместно с Первым каналом решила провести не публичный турнир. Изначально после сообщений СМИ о травме на льду Байкала Галлямов поспешил их опровергнуть. Сам фигурист сначала поспешил опровергнуть это утверждение. В своем канале он опубликовал видеосообщение, в котором недоумевал, почему в интернете распространяется ложная информация. Спортсмен показал палец на руке с порезом и сказал, что слухи о серьёзности его травмы преувеличены.
Позднее он рассказал, что после окончания показательного номера захотел сделать красивое рекламное видео на льду Байкала. Они с партнершей отъехали далеко от места проведения турнира, где Галлямов на ровном месте упал и подвернул ногу. Сейчас фигурист временно не тренируется, чтобы быстрее восстановиться для подготовки к новому сезону.
В 2022 году стало известно, что фигурист Галлямов отказался получать медаль по почте за участие в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.
Александр Галлямов родился в Березниках в 1999 году. Летом 2022 года он вместе с Мишиной занимал второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев, сейчас — 25 место. Галлямов находится над санкциями Украины с 2022 года за поддержку специальной военной операции.