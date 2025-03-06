Осуждена пермячка, которая пронесла внутри себя наркотики для мужа

Напоминаем, ранее сообщалось о пермячке, которая пыталась пронести наркотическое вещество в колонию для мужа. Она спрятала 4 г мефедрона в естественной полости своего тела. При досмотре со служебными собаками женщина занервничала, вызвала подозрения у сотрудников колонии и была задержана полицией.