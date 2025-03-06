Осуждена пермячка, которая пронесла внутри себя наркотики для мужа

Posted 6 марта, 06:34
Published 6 марта, 06:34
Modified 6 марта, 06:36
Updated 6 марта, 06:36
Чусовской городской суд вынес обвинительный приговор по делу 38-летней женщины, сообщает краевое МВД. Она признана виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Попытка сбыта наркотических веществ в крупном размере).
Как выяснил корреспондент Properm.ru, дело поступило в суд 19 декабря прошлого года, 24 января 2025 года рассмотрено единолично судьей Мариной Анхимович.
Суд назначил женщине девять лет колонии общего режима и штраф в размере 100 тыс. рублей. Исполнение приговора отсрочено до 14-летия ребенка осужденной в соответствии со ст. 82 УК РФ. Приговор в силу пока не вступил.
Напоминаем, ранее сообщалось о пермячке, которая пыталась пронести наркотическое вещество в колонию для мужа. Она спрятала 4 г мефедрона в естественной полости своего тела. При досмотре со служебными собаками женщина занервничала, вызвала подозрения у сотрудников колонии и была задержана полицией.