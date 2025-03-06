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Posted 6 марта, 06:34

Published 6 марта, 06:34

Modified 6 марта, 06:36

Updated 6 марта, 06:36

Осуждена пермячка которая пронесла внутри себя наркотики для мужа

Осуждена пермячка, которая пронесла внутри себя наркотики для мужа

6 марта 2025, 06:34
Фото: Kandinsky.

Осуждена пермячка которая пронесла внутри себя наркотики для мужа

Исполнение приговора отсрочено.

Чусовской городской суд вынес обвинительный приговор по делу 38-летней женщины, сообщает краевое МВД. Она признана виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Попытка сбыта наркотических веществ в крупном размере).

Как выяснил корреспондент Properm.ru, дело поступило в суд 19 декабря прошлого года, 24 января 2025 года рассмотрено единолично судьей Мариной Анхимович.

Суд назначил женщине девять лет колонии общего режима и штраф в размере 100 тыс. рублей. Исполнение приговора отсрочено до 14-летия ребенка осужденной в соответствии со ст. 82 УК РФ. Приговор в силу пока не вступил.

Напоминаем, ранее сообщалось о пермячке, которая пыталась пронести наркотическое вещество в колонию для мужа. Она спрятала 4 г мефедрона в естественной полости своего тела. При досмотре со служебными собаками женщина занервничала, вызвала подозрения у сотрудников колонии и была задержана полицией.

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#Происшествия#Наркотики#Чусовской
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