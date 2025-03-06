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Posted 6 марта, 09:51

Published 6 марта, 09:51

Modified 6 марта, 09:53

Updated 6 марта, 09:53

Пермская кошка-библиотекарь стала участницей всероссийского конкурса

Пермская кошка-библиотекарь стала участницей всероссийского конкурса

6 марта 2025, 09:51
Фото: Министерство культуры РФ.
Кошка сельской библиотеки в Майкоре претендует на звание «Хвостатого хранителя».

Кошка по кличке Подружка из Майкорской библиотеки в Коми-пермяцком округе участвует во всероссийском конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0», который запустил федеральный Минкульт.

На протяжении нескольких месяцев со всей страны организаторам поступали заявки и ролики от хозяев пушистых обитателей учреждений культуры. На этой неделе должен завершиться первый тур конкурса, из всех питомцев отберут пять финалистов. Итоги подведут осенью.

Видео: Министерство культуры РФ.

Конкуренцию представительнице Прикамья составили: кошки Бонечка из Музея Андрея Рублева, Лапочка из Центральной библиотеки Белгорода, Прасковья Феликсовна Музея П. И. Чайковского, собачки Огоньки из Музея Победы, козочка Хуанита из музея-заповедника «Петергоф» и другие четвероногие. Как стало известно порталу Properm.ru, голосование проводилось в соцсетях министерства.

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