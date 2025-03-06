Пермская кошка-библиотекарь стала участницей всероссийского конкурса

На протяжении нескольких месяцев со всей страны организаторам поступали заявки и ролики от хозяев пушистых обитателей учреждений культуры. На этой неделе должен завершиться первый тур конкурса, из всех питомцев отберут пять финалистов. Итоги подведут осенью.