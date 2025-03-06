Пермская кошка-библиотекарь стала участницей всероссийского конкурса

Posted 6 марта, 09:51
Published 6 марта, 09:51
Modified 6 марта, 09:53
Updated 6 марта, 09:53
Кошка по кличке Подружка из Майкорской библиотеки в Коми-пермяцком округе участвует во всероссийском конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0», который запустил федеральный Минкульт.
На протяжении нескольких месяцев со всей страны организаторам поступали заявки и ролики от хозяев пушистых обитателей учреждений культуры. На этой неделе должен завершиться первый тур конкурса, из всех питомцев отберут пять финалистов. Итоги подведут осенью.
Конкуренцию представительнице Прикамья составили: кошки Бонечка из Музея Андрея Рублева, Лапочка из Центральной библиотеки Белгорода, Прасковья Феликсовна Музея П. И. Чайковского, собачки Огоньки из Музея Победы, козочка Хуанита из музея-заповедника «Петергоф» и другие четвероногие. Как стало известно порталу Properm.ru, голосование проводилось в соцсетях министерства.