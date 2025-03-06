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Posted 6 марта, 09:28

Published 6 марта, 09:28

Modified 6 марта, 09:30

Updated 6 марта, 09:30

Пермские санатории заподозрили в завышении цен

Пермские санатории заподозрили в завышении цен

6 марта 2025, 09:28
Фото: properm.ru.
Сюжет
Отдых
Прокуратура проводит проверку цен на услуги.

Прокуратура Пермского края проверяет опубликованную в сети информацию о завышении цен на санаторно-курортные услуги. Вместе с антимонопольщиками надзорный орган даст оценку обоснованности стоимости путёвок в оздоровительных организациях, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным портала «Санатории России», в Прикамье один из самых высоких ценников в стране. Средняя стоимость суток отдыха в санаториях региона составила более 5 тыс. рублей, так Пермский край занимает в рейтинге четвертое место. Санатории края приняли примерно 11 тыс. клиентов в прошедшем январе.

На первой строчке двадцатки самых дорогих мест отдыха находится Алтайский край с средней суточной стоимостью услуги в 6,5 тыс. рублей за человека, что на 17% больше по сравнению с прошлым периодом. Второе место занимает Ставрополье и третья в ТОПе Тюменская область. Замкнули рейтинг из 20 регионов санатории Башкортостана и Новосибирска.

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#Прокуратура#Отдых#Санаторий
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