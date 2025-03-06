Пермские санатории заподозрили в завышении цен

На первой строчке двадцатки самых дорогих мест отдыха находится Алтайский край с средней суточной стоимостью услуги в 6,5 тыс. рублей за человека, что на 17% больше по сравнению с прошлым периодом. Второе место занимает Ставрополье и третья в ТОПе Тюменская область. Замкнули рейтинг из 20 регионов санатории Башкортостана и Новосибирска.