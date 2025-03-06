Пермский министр вместо суда про квартиру в Сочи уехал в Луганск

С иском к региональному министру закупок Алексею Зарубину и его родственникам прокуратура Пермского края вышла еще в июле 2024 года. Для участия в процессе соответчики по делу были приглашены для опроса — в том числе продавец квартиры в Сочи, а также супруга министра Любовь Зарубина и его мать Татьяна Зарубина. В качестве третьего лица в процесс привлечено Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае. Прокуратура считает, что чиновник не представил в декларации доходы на 27 млн рублей, на которые купил квартиру в Сочи и дачу в Прикамье.