Пермский министр вместо суда про квартиру в Сочи уехал в Луганск

Posted 6 марта, 11:23
Published 6 марта, 11:23
Modified 6 марта, 11:25
Updated 6 марта, 11:25
В Ленинском районном суде продолжилось разбирательство по иску прокуратуры к министру по контрактной системе Пермского края Алексею Зарубину. На прошлом заседании 7 февраля ответчики сообщали суду, что намерены подготовить ходатайство о проведении экспертизы, которая сможет определить цену «срочного выкупа квартиры». Как говорил тогда Зарубин, речь идет не о плановом приобретении недвижимости или о стандартной сделке, а о покупке спорного жилья, когда решение нужно принять и оплатить в один-два дня.
Как передает из зала суда журналист Properm.ru, неожиданно сегодня в заседании впервые с начала процесса Зарубин не участвовал. Он прислал в суд ходатайство об отложении заседания, поскольку сейчас находится в командировке в Луганске.
Прокурор Никита Попов указал, что причины для отложения рассмотрения дела нет. Однако, представитель соответчицы по делу, мамы министра, Василий Худяков сообщил, что командировка — важное обстоятельство, чтобы отложить заседание.
Судья Татьяна Сероваева указала, что в суд поступили запрошенные на прошлом заседании документы следствия с записями телефонных разговоров Зарубина и письмо от риелтора Василия Полякова, где он представляет копии договоров со стоимостью квартир. Представитель прокуратуры Попов в свою очередь приложил протоколы опроса свидетелей — покупателей квартир в Сочи, где они поясняют, что заключали два договора и стоимость аналогичной квартиры в том же жилом комплексе достигать не менее 23,36 млн рублей.
В итоге судья Сероваева отказала Зарубину заочно в отложении заседания, но объявила перерыв до 19 марта.
С иском к региональному министру закупок Алексею Зарубину и его родственникам прокуратура Пермского края вышла еще в июле 2024 года. Для участия в процессе соответчики по делу были приглашены для опроса — в том числе продавец квартиры в Сочи, а также супруга министра Любовь Зарубина и его мать Татьяна Зарубина. В качестве третьего лица в процесс привлечено Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае. Прокуратура считает, что чиновник не представил в декларации доходы на 27 млн рублей, на которые купил квартиру в Сочи и дачу в Прикамье.
Алексей Зарубин в 2007 года начинал свою профессиональную деятельность в управлении федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю, занимаясь вопросами контроля за размещением государственного и муниципального заказа. С 2010 по 2013 год его профессиональная деятельность была связана с надзором за соблюдением законодательства в органах прокуратуры Пермского края. С августа 2014 года — заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. С марта 2020 года находится в должности министра закупок Пермского края.