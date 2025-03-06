properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 11:23

Published 6 марта, 11:23

Modified 6 марта, 11:25

Updated 6 марта, 11:25

Пермский министр вместо суда про квартиру в Сочи уехал в Луганск

Пермский министр вместо суда про квартиру в Сочи уехал в Луганск

6 марта 2025, 11:23
Фото: properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Министр закупок Алексей Зарубин пытается доказать суду и прокуратуре, что в новом жилом комплексе в Сочи можно купить квартиру за 2,6 млн рублей.

В Ленинском районном суде продолжилось разбирательство по иску прокуратуры к министру по контрактной системе Пермского края Алексею Зарубину. На прошлом заседании 7 февраля ответчики сообщали суду, что намерены подготовить ходатайство о проведении экспертизы, которая сможет определить цену «срочного выкупа квартиры». Как говорил тогда Зарубин, речь идет не о плановом приобретении недвижимости или о стандартной сделке, а о покупке спорного жилья, когда решение нужно принять и оплатить в один-два дня.

Как передает из зала суда журналист Properm.ru, неожиданно сегодня в заседании впервые с начала процесса Зарубин не участвовал. Он прислал в суд ходатайство об отложении заседания, поскольку сейчас находится в командировке в Луганске.

Прокурор Никита Попов указал, что причины для отложения рассмотрения дела нет. Однако, представитель соответчицы по делу, мамы министра, Василий Худяков сообщил, что командировка — важное обстоятельство, чтобы отложить заседание.

Судья Татьяна Сероваева указала, что в суд поступили запрошенные на прошлом заседании документы следствия с записями телефонных разговоров Зарубина и письмо от риелтора Василия Полякова, где он представляет копии договоров со стоимостью квартир. Представитель прокуратуры Попов в свою очередь приложил протоколы опроса свидетелей — покупателей квартир в Сочи, где они поясняют, что заключали два договора и стоимость аналогичной квартиры в том же жилом комплексе достигать не менее 23,36 млн рублей.

В итоге судья Сероваева отказала Зарубину заочно в отложении заседания, но объявила перерыв до 19 марта.

С иском к региональному министру закупок Алексею Зарубину и его родственникам прокуратура Пермского края вышла еще в июле 2024 года. Для участия в процессе соответчики по делу были приглашены для опроса — в том числе продавец квартиры в Сочи, а также супруга министра Любовь Зарубина и его мать Татьяна Зарубина. В качестве третьего лица в процесс привлечено Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае. Прокуратура считает, что чиновник не представил в декларации доходы на 27 млн рублей, на которые купил квартиру в Сочи и дачу в Прикамье.

Алексей Зарубин в 2007 года начинал свою профессиональную деятельность в управлении федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю, занимаясь вопросами контроля за размещением государственного и муниципального заказа. С 2010 по 2013 год его профессиональная деятельность была связана с надзором за соблюдением законодательства в органах прокуратуры Пермского края. С августа 2014 года — заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. С марта 2020 года находится в должности министра закупок Пермского края.

Жить у моря. Пермский министр доказывает в суде цену квартиры в Сочи за 2 миллиона
Узнать подробнее
#Общество#Суд#Возле кормушки#Коррупция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика