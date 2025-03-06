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Posted 6 марта, 05:27

Published 6 марта, 05:27

Modified 6 марта, 05:29

Updated 6 марта, 05:29

Пермское предприятие отправляло в Среднюю Азию зараженную древесину

Пермское предприятие отправляло в Среднюю Азию зараженную древесину

6 марта 2025, 05:27
Фото: 1MI.
Всего вывезено более 90 кубометров некачественной продукции.

Сотрудники Россельхознадзора нашли нарушения в деятельности ООО «Мирвуд», поставлявшего пиломатериалы хвойных пород в регионы России и за границу, сообщает пресс-служба ведомства. В феврале специалисты провели внеплановую проверку документов на пермском предприятии.

Оказалось, что фирма не уведомила надзорный орган о том, что 95 кубометров лесопродукции, предназначенной для Таджикистана, заражены. В результате предприятие наказали административным штрафом.

Как уточнил корреспондент Properm.ru, компания зарегистрирована в 2017 году в Кунгуре. Основной вид деятельности — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Компанию возглавляет Сами Акрамов.

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#Лес#Закон#Азия
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