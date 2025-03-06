Пермяки будут готовиться к «Тотальному диктанту» по вторникам

Posted 6 марта, 12:07
Published 6 марта, 12:07
Modified 6 марта, 12:09
Updated 6 марта, 12:09
В сети появилось расписание очных курсов подготовки к «Тотальному диктанту», сообщается в группе проекта ВК. Занятия будут проходить 11, 18, 25 марта и 1 апреля.
Желающие подготовиться к диктанту должны прийти по адресу Пермская краевая библиотека им. Горького, ул. Ленина, 70. Нужно пройти в отдел литературы по искусству (левое крыло, 4-й этаж), с 19:00 до 20:30.
Тотальный диктант пройдет 5 апреля в 13:00. Полный список пермских площадок будет опубликован вместе с началом регистрации на них. За 10 дней до мероприятия на городской странице официального сайта мероприятия откроется регистрация и список площадок.