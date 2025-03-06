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Posted 6 марта, 12:07

Published 6 марта, 12:07

Modified 6 марта, 12:09

Updated 6 марта, 12:09

Пермяки будут готовиться к «Тотальному диктанту» по вторникам

Пермяки будут готовиться к «Тотальному диктанту» по вторникам

6 марта 2025, 12:07
Фото: Kandinsky.

Пермяки будут готовиться к «Тотальному диктанту» по вторникам

Опубликовано расписание курсов.

В сети появилось расписание очных курсов подготовки к «Тотальному диктанту», сообщается в группе проекта ВК. Занятия будут проходить 11, 18, 25 марта и 1 апреля.

Желающие подготовиться к диктанту должны прийти по адресу Пермская краевая библиотека им. Горького, ул. Ленина, 70. Нужно пройти в отдел литературы по искусству (левое крыло, 4-й этаж), с 19:00 до 20:30.

Тотальный диктант пройдет 5 апреля в 13:00. Полный список пермских площадок будет опубликован вместе с началом регистрации на них. За 10 дней до мероприятия на городской странице официального сайта мероприятия откроется регистрация и список площадок.

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#Общество#Пермь#Тотальный диктант
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