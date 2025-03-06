Платформа для пассажиров электричек на ул. Попова в Перми появится через два года

Напомним, строительство остановки «Попова» началось в сентябре прошлого года. Здесь будут останавливаться поезда, идущие в обоих направлениях. Это будет платформа длиной около 200 м и шириной более 8 м, оснащенная навесом, светильниками, лестницей и пандусом для маломобильных людей. Объектом смогут пользоваться пассажиры электропоездов кольцевого маршрута и Горнозаводского направления.