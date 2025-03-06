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Posted 6 марта, 05:43

Published 6 марта, 05:43

Modified 6 марта, 05:45

Updated 6 марта, 05:45

Платформа для пассажиров электричек на ул. Попова в Перми появится через два года

Платформа для пассажиров электричек на ул. Попова в Перми появится через два года

6 марта 2025, 05:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Ржд
У Коммунального моста продолжают оборудовать железнодорожную остановку.

Работы на остановочном пункте «Попова» должны завершиться в конце 2026 года, сообщили ИА Текст в СвЖД. Затем будет получено заключение госстройнадзора, и только после этого остановку откроют.

Напомним, строительство остановки «Попова» началось в сентябре прошлого года. Здесь будут останавливаться поезда, идущие в обоих направлениях. Это будет платформа длиной около 200 м и шириной более 8 м, оснащенная навесом, светильниками, лестницей и пандусом для маломобильных людей. Объектом смогут пользоваться пассажиры электропоездов кольцевого маршрута и Горнозаводского направления.

Также в районе остановки оборудуют разноуровневый пешеходный переход от новой платформы к саду Гоголя. Как сообщалось ранее, возведение остановочного пункта планировали завершить до конца 2025 года.

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#Ржд#Поезд#Пассажиры
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