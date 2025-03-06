Платформа для пассажиров электричек на ул. Попова в Перми появится через два года

Posted 6 марта, 05:43
Published 6 марта, 05:43
Modified 6 марта, 05:45
Updated 6 марта, 05:45
Работы на остановочном пункте «Попова» должны завершиться в конце 2026 года, сообщили ИА Текст в СвЖД. Затем будет получено заключение госстройнадзора, и только после этого остановку откроют.
Напомним, строительство остановки «Попова» началось в сентябре прошлого года. Здесь будут останавливаться поезда, идущие в обоих направлениях. Это будет платформа длиной около 200 м и шириной более 8 м, оснащенная навесом, светильниками, лестницей и пандусом для маломобильных людей. Объектом смогут пользоваться пассажиры электропоездов кольцевого маршрута и Горнозаводского направления.
Также в районе остановки оборудуют разноуровневый пешеходный переход от новой платформы к саду Гоголя. Как сообщалось ранее, возведение остановочного пункта планировали завершить до конца 2025 года.