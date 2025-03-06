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Posted 6 марта, 02:10

Published 6 марта, 02:10

Modified 6 марта, 02:12

Updated 6 марта, 02:12

По прогнозам синоптиков в Перми низкое атмосферное давление к выходным

По прогнозам синоптиков в Перми низкое атмосферное давление к выходным

6 марта 2025, 02:10
Фото: properm.ru.
В четверг днем в Пермском крае ожидается небольшое потепление.

Сегодня, 6 марта, в Пермском крае атмосферное давление будет понижаться, как и в предыдущие дни. Об этом сообщили в Пермском ЦГМС. Это происходит из-за влияния циклона, под которым находится вся Европейская территория страны от Кольского полуострова до Кавказа.

В связи с этим облачность станет еще плотнее. Но больших осадков пока не предвидится.

На первый четверг марта синоптики прогнозируют ветер юго-восточный, 5–10 м/с.

Сегодня температура воздуха соответствует климатической норме начала календарной весны. Ночью похолодает до -11…-6°С, в горах -20…-15°С. В Перми — -9…-7°С. Днем на территории региона будет теплее, воздух прогреется до -6…-1°С, в Перми -4…-2°С.

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