По прогнозам синоптиков в Перми низкое атмосферное давление к выходным

Сегодня, 6 марта, в Пермском крае атмосферное давление будет понижаться, как и в предыдущие дни. Об этом сообщили в Пермском ЦГМС. Это происходит из-за влияния циклона, под которым находится вся Европейская территория страны от Кольского полуострова до Кавказа.