По прогнозам синоптиков в Перми низкое атмосферное давление к выходным

Posted 6 марта, 02:10
Published 6 марта, 02:10
Modified 6 марта, 02:12
Updated 6 марта, 02:12
Сегодня, 6 марта, в Пермском крае атмосферное давление будет понижаться, как и в предыдущие дни. Об этом сообщили в Пермском ЦГМС. Это происходит из-за влияния циклона, под которым находится вся Европейская территория страны от Кольского полуострова до Кавказа.
В связи с этим облачность станет еще плотнее. Но больших осадков пока не предвидится.
На первый четверг марта синоптики прогнозируют ветер юго-восточный, 5–10 м/с.
Сегодня температура воздуха соответствует климатической норме начала календарной весны. Ночью похолодает до -11…-6°С, в горах -20…-15°С. В Перми — -9…-7°С. Днем на территории региона будет теплее, воздух прогреется до -6…-1°С, в Перми -4…-2°С.