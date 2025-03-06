Прокуратура заинтересовалась ценами на отдых в пермских санаториях

Posted 6 марта, 14:04
Published 6 марта, 14:04
Modified 6 марта, 14:07
Updated 6 марта, 14:07
Прокуратурой края организована проверка опубликованной в СМИ информации о завышении цен на санаторно-курортные услуги. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«В ходе надзорных мероприятий с привлечением антимонопольного органа будет дана оценка обоснованности установления санаторно-курортными организациями стоимости путёвок», отмечают в прокуратуре.
Напомним, что вчера была обнародована аналитика портала Санатории-России, согласно которой в санаториях Пермского края отдохнули 10,8 тысячи человек в январе 2025 года. Это третий показатель в Приволжском ФО.
Санатории Пермского края показали отрицательную динамику: доход составил 298,7 миллиона рублей, а количество отдыхающих — 10 840 человек, что соответствует снижению на 7%. Это может быть связано с проблемами в привлечении туристов или недостаточной рекламой, отмечают аналитики.
Средняя стоимость суток отдыха в санаториях Пермского края составила 5,3 тыс. рублей, что является четвёртым показателем в стране.