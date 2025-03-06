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Posted 6 марта, 14:04

Published 6 марта, 14:04

Modified 6 марта, 14:07

Updated 6 марта, 14:07

Прокуратура Прикамья сочла цены на отдых в санаториях края завышенными

Прокуратура заинтересовалась ценами на отдых в пермских санаториях

6 марта 2025, 14:04
Фото: 1MI.

Прокуратура Прикамья сочла цены на отдых в санаториях края завышенными

Поводом для проверки стала публикация аналитики на профильном портале.

Прокуратурой края организована проверка опубликованной в СМИ информации о завышении цен на санаторно-курортные услуги. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий с привлечением антимонопольного органа будет дана оценка обоснованности установления санаторно-курортными организациями стоимости путёвок», отмечают в прокуратуре.

Напомним, что вчера была обнародована аналитика портала Санатории-России, согласно которой в санаториях Пермского края отдохнули 10,8 тысячи человек в январе 2025 года. Это третий показатель в Приволжском ФО.

Санатории Пермского края показали отрицательную динамику: доход составил 298,7 миллиона рублей, а количество отдыхающих — 10 840 человек, что соответствует снижению на 7%. Это может быть связано с проблемами в привлечении туристов или недостаточной рекламой, отмечают аналитики.

Средняя стоимость суток отдыха в санаториях Пермского края составила 5,3 тыс. рублей, что является четвёртым показателем в стране.

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#Экономика#Пермь#Прокуратура
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