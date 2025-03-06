РЭО: Экоактивисты смогут получить за участие в акциях баллы ЕГЭ

Для увеличения шансов на поступление в вуз рекомендуется предоставить выписку из личной электронной книжки волонтера (ЛЭКВ). Важно, чтобы в ней было зафиксировано не менее 20 часов добровольческой деятельности. Далее необходимо интегрировать аккаунт на «Госуслугах» с профилем на платформе «Добро.рф», а затем, при подаче заявления через «Госуслуги», информация о волонтерском опыте будет передана автоматически. В зависимости от выбранного учебного заведения это может принести от 1 до 10 дополнительных баллов. Перечень вузов и соответствующее количество баллов доступны на сайте «Добро.рф».