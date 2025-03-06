РЭО: Экоактивисты смогут получить за участие в акциях баллы ЕГЭ

Posted 6 марта, 09:46
Published 6 марта, 09:46
Modified 6 марта, 09:46
Updated 6 марта, 09:46
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, закон о добровольчестве позволяет абитуриентам получать дополнительные баллы к результатам ЕГЭ за волонтерскую работу при поступлении в университеты. Участие в мероприятиях, поддерживаемых РЭО и зарегистрированных на платформе «Добро.рф», поможет увеличить количество волонтерских часов, необходимых для получения этих баллов, пишет newsnn.ru.
Буцаев добавил, что в преддверии экзаменов РЭО призывает будущих студентов принимать более активное участие в экологических мероприятиях. Это не только повысит их шансы на поступление в вуз, но и внесет вклад в сохранение окружающей среды, преобразование системы обращения с отходами и продвижение экономики замкнутого цикла в России.
Приобретение волонтерского опыта возможно через участие в разнообразных мероприятиях, включая молодежный день Российского экологического форума, открытие очного этапа «Зеленой премии», экологические акции в образовательных школах, съезды экоцентров, познавательные экскурсии, мероприятия победителей «Зеленой премии» и всевозможные субботники.
Для увеличения шансов на поступление в вуз рекомендуется предоставить выписку из личной электронной книжки волонтера (ЛЭКВ). Важно, чтобы в ней было зафиксировано не менее 20 часов добровольческой деятельности. Далее необходимо интегрировать аккаунт на «Госуслугах» с профилем на платформе «Добро.рф», а затем, при подаче заявления через «Госуслуги», информация о волонтерском опыте будет передана автоматически. В зависимости от выбранного учебного заведения это может принести от 1 до 10 дополнительных баллов. Перечень вузов и соответствующее количество баллов доступны на сайте «Добро.рф».