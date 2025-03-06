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Posted 6 марта, 09:46

Published 6 марта, 09:46

Modified 6 марта, 09:46

Updated 6 марта, 09:46

РЭО: Экоактивисты смогут получить за участие в акциях баллы ЕГЭ

РЭО: Экоактивисты смогут получить за участие в акциях баллы ЕГЭ

6 марта 2025, 09:46
Фото: Изображение Midjourney.
Будущие абитуриенты смогут заработать дополнительные баллы для поступления в вузы, принимая участие в экологических акциях и инициативах, реализуемых при содействии Российского экологического оператора (РЭО). Этот вклад будет засчитан как волонтерская деятельность.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, закон о добровольчестве позволяет абитуриентам получать дополнительные баллы к результатам ЕГЭ за волонтерскую работу при поступлении в университеты. Участие в мероприятиях, поддерживаемых РЭО и зарегистрированных на платформе «Добро.рф», поможет увеличить количество волонтерских часов, необходимых для получения этих баллов, пишет newsnn.ru.

Буцаев добавил, что в преддверии экзаменов РЭО призывает будущих студентов принимать более активное участие в экологических мероприятиях. Это не только повысит их шансы на поступление в вуз, но и внесет вклад в сохранение окружающей среды, преобразование системы обращения с отходами и продвижение экономики замкнутого цикла в России.

Приобретение волонтерского опыта возможно через участие в разнообразных мероприятиях, включая молодежный день Российского экологического форума, открытие очного этапа «Зеленой премии», экологические акции в образовательных школах, съезды экоцентров, познавательные экскурсии, мероприятия победителей «Зеленой премии» и всевозможные субботники.

Для увеличения шансов на поступление в вуз рекомендуется предоставить выписку из личной электронной книжки волонтера (ЛЭКВ). Важно, чтобы в ней было зафиксировано не менее 20 часов добровольческой деятельности. Далее необходимо интегрировать аккаунт на «Госуслугах» с профилем на платформе «Добро.рф», а затем, при подаче заявления через «Госуслуги», информация о волонтерском опыте будет передана автоматически. В зависимости от выбранного учебного заведения это может принести от 1 до 10 дополнительных баллов. Перечень вузов и соответствующее количество баллов доступны на сайте «Добро.рф».

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