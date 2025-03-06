РЭО: В федеральной системе учета ТКО появились модули территориальных схем

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, во ФГИС УТКО теперь доступны модули ведения, экспертизы и моделирования терсхем. Эти инструменты помогут оптимизировать затраты на транспортировку ТКО и создание новых объектов, учитывая прогнозируемый дефицит мощностей и оптимальные потоки отходов. Кроме того, они позволят прогнозировать тарифные последствия реализации территориальных схем. В конечном итоге благодаря инструментам прогнозирования и мониторинга станет возможным достижение национальных целей в области обработки и утилизации ТКО. Об этом пишет 56orb.ru.