РЭО: В федеральной системе учета ТКО появились модули территориальных схем

Posted 6 марта, 11:53
Published 6 марта, 11:53
Modified 6 марта, 11:53
Updated 6 марта, 11:53
Внедрение нового функционала позволит регионам снизить расходы на внесение изменений в терсхемы.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, во ФГИС УТКО теперь доступны модули ведения, экспертизы и моделирования терсхем. Эти инструменты помогут оптимизировать затраты на транспортировку ТКО и создание новых объектов, учитывая прогнозируемый дефицит мощностей и оптимальные потоки отходов. Кроме того, они позволят прогнозировать тарифные последствия реализации территориальных схем. В конечном итоге благодаря инструментам прогнозирования и мониторинга станет возможным достижение национальных целей в области обработки и утилизации ТКО. Об этом пишет 56orb.ru.
С 1 января 2025 года вступили в действие обновленные требования к формированию территориальных схем, регламентированные Постановлением Правительства РФ № 775. Согласно новым нормам, актуализация территориальных схем должна проводиться каждый год до 1 августа, а период их действия должен составлять не менее десяти лет.
Заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров отметил, что новые модули обладают инструментарием для моделирования проектов территориальных схем, учитывая различные варианты развития отрасли, в том числе перспективные объекты инфраструктуры, включая перегрузочные станции. Новые возможности предназначены для ведения терсхем во ФГИС УТКО в соответствии с ПП РФ №775. В скором времени планируется внедрение функционала, позволяющего размещать территориальные схемы регионов в открытом доступе ФГИС УТКО для проведения общественных обсуждений регионами, использующими территориальные схемы и электронные модели, созданные в УТКО.
В личном кабинете ФГИС УТКО пользователи могут ознакомиться с руководством по использованию всех возможностей модуля. Кроме того, РЭО организует обучающие онлайн-семинары, посвященные работе с этими модулями. Запись первого такого вебинара размещена на официальной странице ФГИС УТКО сайта РЭО.
Территориальная схема по обращению с отходами производства и потребления состоит из текстовой документации и электронной модели. В них содержатся текстовые пояснения, таблицы и графики, описывающие систему накопления, сбора, транспортировки, переработки, восстановления, обезвреживания и размещения отходов, образующихся в регионе или поступающих из других субъектов Российской Федерации.