Сельхозкооператив в Березовском округе оштрафован за неопознанных свиней

Кооператив «Первое мая» в Березовском округе Пермского края занимается разведением свиней. Ранее надзорное ведомство предписало предприятию идентифицировать всех свиней (то есть обеспечить бирками). Распоряжение Россельхознадзора кооператив не выполнил.