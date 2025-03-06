properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 07:30

Published 6 марта, 07:30

Modified 6 марта, 08:25

Updated 6 марта, 08:25

Сельхозкооператив в Березовском округе оштрафован за неопознанных свиней

Сельхозкооператив в Березовском округе оштрафован за неопознанных свиней

6 марта 2025, 07:30
Фото: 1MI.
Предприятие уже во второй раз нарушает правила содержания животных.

Вчера, 5 марта, Россельхознадзор оштрафовал кооператив «Первое мая» за невыполнение официального предписания, сообщается на сайте регионального органа. У свиней, выращиваемых в сельхозе, отсутствовали бирки.

Кооператив «Первое мая» в Березовском округе Пермского края занимается разведением свиней. Ранее надзорное ведомство предписало предприятию идентифицировать всех свиней (то есть обеспечить бирками). Распоряжение Россельхознадзора кооператив не выполнил.

Напоминаем, что Россельхознадзор отозвал также декларацию у краевого поставщика зерна за некорректные исследования продукта на токсины.

Читайте также:
Пермское предприятие отправляло в Среднюю Азию зараженную древесинуВ Чусовом для борьбы с гололедом УК использовали запрещенные материалыКунгурский мясокомбинат оштрафован за нарушения при производстве колбас и сосисок
#Экономика#Штраф#Сельское хозяйство#Кооператив#Сельхозпродукция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика