Сельхозкооператив в Березовском округе оштрафован за неопознанных свиней

Posted 6 марта, 07:30
Published 6 марта, 07:30
Modified 6 марта, 08:25
Updated 6 марта, 08:25
Вчера, 5 марта, Россельхознадзор оштрафовал кооператив «Первое мая» за невыполнение официального предписания, сообщается на сайте регионального органа. У свиней, выращиваемых в сельхозе, отсутствовали бирки.
Кооператив «Первое мая» в Березовском округе Пермского края занимается разведением свиней. Ранее надзорное ведомство предписало предприятию идентифицировать всех свиней (то есть обеспечить бирками). Распоряжение Россельхознадзора кооператив не выполнил.
Напоминаем, что Россельхознадзор отозвал также декларацию у краевого поставщика зерна за некорректные исследования продукта на токсины.