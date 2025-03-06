Скончалась жительница Красновишерска, на которую напали бродячие собаки

«24 февраля стая собак напала на пожилую женщину. Врачи больше недели боролись за жизнь Надежды Ивановны. К несчастью, сегодня ночью её не стало», — написала чиновница. В комментариях пользователи отметили, что Надежда Ивановна была очень доброй и трудолюбивой женщиной. «Очень много детишек выпустила из садика», — пишет одна из пользовательниц.