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Posted 6 марта, 04:57

Published 6 марта, 04:57

Modified 6 марта, 06:01

Updated 6 марта, 06:01

Скончалась жительница Красновишерска, на которую напали бродячие собаки

Скончалась жительница Красновишерска, на которую напали бродячие собаки

6 марта 2025, 04:57
Фото: Изображение Midjourney.
Врачи не смогли спасти жизнь пенсионерки.

В больнице скончалась жительница Красновишерска, на которую напали бродячие собаки. Об этом на своей странице в соцсетях написала глава округа Анна Мельчарик. В краевом Минздраве Properm.ru подтвердили информацию.

«24 февраля стая собак напала на пожилую женщину. Врачи больше недели боролись за жизнь Надежды Ивановны. К несчастью, сегодня ночью её не стало», — написала чиновница. В комментариях пользователи отметили, что Надежда Ивановна была очень доброй и трудолюбивой женщиной. «Очень много детишек выпустила из садика», — пишет одна из пользовательниц.

Стая бездомных собак напала на женщину в районе дома по ул. Толстого стая бездомных собак напала на пожилую женщину. Следователями в качестве подозреваемой задержана директор муниципального казенного учреждения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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