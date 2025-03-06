Posted 6 марта, 04:57
Published 6 марта, 04:57
Modified 6 марта, 06:01
Updated 6 марта, 06:01
В больнице скончалась жительница Красновишерска, на которую напали бродячие собаки. Об этом на своей странице в соцсетях написала глава округа Анна Мельчарик. В краевом Минздраве Properm.ru подтвердили информацию.
«24 февраля стая собак напала на пожилую женщину. Врачи больше недели боролись за жизнь Надежды Ивановны. К несчастью, сегодня ночью её не стало», — написала чиновница. В комментариях пользователи отметили, что Надежда Ивановна была очень доброй и трудолюбивой женщиной. «Очень много детишек выпустила из садика», — пишет одна из пользовательниц.
Стая бездомных собак напала на женщину в районе дома по ул. Толстого стая бездомных собак напала на пожилую женщину. Следователями в качестве подозреваемой задержана директор муниципального казенного учреждения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.