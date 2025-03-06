Строительство и тяжелое машиностроение лидируют по зарплатам в Пермском крае

В начале 2025 года средняя ожидаемая заработная плата в Пермском крае составила 60 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 20%, в рублях этот прирост составил 10 тыс. рублей. Однако средние зарплатные ожидания пермяков ниже средних показателей по стране, которые составили 70 тыс. рублей.