Строительство и тяжелое машиностроение лидируют по зарплатам в Пермском крае

Posted 6 марта, 05:53
Published 6 марта, 05:53
Modified 6 марта, 05:55
Updated 6 марта, 05:55
Аналитики hh.ru выяснили, что самые высокие зарплаты в Пермском крае предлагают компании из сферы строительства и недвижимости — в среднем 115 тыс. рублей. На втором месте тяжелое машиностроение с медианой зарплат 97,7 тыс. рублей.
В список высокооплачиваемых отраслей также вошли металлургия (97,6 тыс. рублей), автомобильный бизнес (93,2 тыс. рублей), нефть и газ (92,2 тыс. рублей) и промышленное оборудование (83,6 тыс. рублей).
Среди топовых вакансий — производитель работ (от 292 тыс. рублей), инженер релейной защиты (до 354 тыс. рублей) и стоматолог-ортопед (до 400 тыс. рублей).
В начале 2025 года средняя ожидаемая заработная плата в Пермском крае составила 60 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 20%, в рублях этот прирост составил 10 тыс. рублей. Однако средние зарплатные ожидания пермяков ниже средних показателей по стране, которые составили 70 тыс. рублей.