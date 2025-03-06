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Posted 6 марта, 05:53

Published 6 марта, 05:53

Modified 6 марта, 05:55

Updated 6 марта, 05:55

Строители лидируют по зарплатам в Пермском крае — в среднем 115 тыс. рублей

Строительство и тяжелое машиностроение лидируют по зарплатам в Пермском крае

6 марта 2025, 05:53
Фото: 1MI.

Строители лидируют по зарплатам в Пермском крае — в среднем 115 тыс. рублей

Средняя зарплата в регионе составляет 60,3 тыс. рублей, но в топовых отраслях предлагают до 115 тыс. рублей.

Аналитики hh.ru выяснили, что самые высокие зарплаты в Пермском крае предлагают компании из сферы строительства и недвижимости — в среднем 115 тыс. рублей. На втором месте тяжелое машиностроение с медианой зарплат 97,7 тыс. рублей.

В список высокооплачиваемых отраслей также вошли металлургия (97,6 тыс. рублей), автомобильный бизнес (93,2 тыс. рублей), нефть и газ (92,2 тыс. рублей) и промышленное оборудование (83,6 тыс. рублей).

Среди топовых вакансий — производитель работ (от 292 тыс. рублей), инженер релейной защиты (до 354 тыс. рублей) и стоматолог-ортопед (до 400 тыс. рублей).

В начале 2025 года средняя ожидаемая заработная плата в Пермском крае составила 60 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 20%, в рублях этот прирост составил 10 тыс. рублей. Однако средние зарплатные ожидания пермяков ниже средних показателей по стране, которые составили 70 тыс. рублей.

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#Экономика#Зарплата#Зарплаты
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