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Posted 6 марта, 06:11

Published 6 марта, 06:11

Modified 6 марта, 06:13

Updated 6 марта, 06:13

У поселка Звездный проводят учения. Просьба не беспокоиться!

У поселка Звездный проводят учения. Просьба не беспокоиться!

6 марта 2025, 06:11
Фото: 1MI.
Сюжет
Дтп
По легенде произошло ДТП.

У моста через реку Юг в районе Звездного проходят учения по ликвидации последствий ДТП, сообщила пресс-служба МЧС. На 36 км. федеральной трассы «Р-243» возможно ограничение движения.

Спасатели просят пермяков сохранять спокойствие, на данном участке в эти минуты может быть много машин спецтехники. В ведомстве специально не анонсировали тренировку для создания условий, максимально приближенных к реальности.

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#Дтп#Мчс#Учения
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