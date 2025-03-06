У поселка Звездный проводят учения. Просьба не беспокоиться!

Posted 6 марта, 06:11
Published 6 марта, 06:11
Modified 6 марта, 06:13
Updated 6 марта, 06:13
У моста через реку Юг в районе Звездного проходят учения по ликвидации последствий ДТП, сообщила пресс-служба МЧС. На 36 км. федеральной трассы «Р-243» возможно ограничение движения.
Спасатели просят пермяков сохранять спокойствие, на данном участке в эти минуты может быть много машин спецтехники. В ведомстве специально не анонсировали тренировку для создания условий, максимально приближенных к реальности.