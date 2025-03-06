«Уралхим» наградил лучшего школьника-химика Пермского края

Posted 6 марта, 10:22
Published 6 марта, 10:22
Modified 6 марта, 10:22
Updated 6 марта, 10:22
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми:
Химия — это опора экономики Пермского края. Цель «Уралхима» — не только наградить школьника и его учителя за победу, но и подчеркнуть: качественное преподавание этого предмета — залог успешного развития химической отрасли региона и России в целом. Вручая премии за успехи в олимпиаде, мы стремимся стимулировать культуру изучения естественных наук и обратить внимание одаренных детей на перспективное направление развития их способностей.
В этом году девятиклассник пермской школы №132 Егор Вазисов набрал самую большую сумму баллов среди участников из 9-х, 10-х и 11-х классов, став единственным победителем. Оценка оказалась на 7,5 баллов выше, чем у ближайшего соперника. Егор успешно решил множество олимпиадных заданий, опередив сильнейших учеников лицеев и школ Перми, Березников, Губахи, Чусового.
Егор Вазисов серьезно заинтересовался химией еще в пятом классе. В школе №132 этот предмет появляется в программе на три года раньше, чем в остальных общеобразовательных учреждениях. Егора заинтересовал опыт «Вулкан» на первом уроке химии. Любовь к предмету развивалась благодаря успешному участию в школьном конкурсе «Первый химик» и профильной олимпиаде. Во многом успехи Егора — это заслуга учителя химии Светланы Тебеньковой. Именно она предложила своему ученику принять участие в олимпиаде и провела его подготовку.
Светлана Тебенькова, учитель химии МАОУ «СОШ №132»:
Очень приятно, что «Уралхим» высоко ценит и отмечает наградами высокие достижения учащихся и труд учителей химии. Такой подход, безусловно, способствует повышению уровня преподавания предмета, внедрению новых методик и в итоге — новым успехам школьников в изучении науки.