«Уралхим» наградил лучшего школьника-химика Пермского края

Егор Вазисов серьезно заинтересовался химией еще в пятом классе. В школе №132 этот предмет появляется в программе на три года раньше, чем в остальных общеобразовательных учреждениях. Егора заинтересовал опыт «Вулкан» на первом уроке химии. Любовь к предмету развивалась благодаря успешному участию в школьном конкурсе «Первый химик» и профильной олимпиаде. Во многом успехи Егора — это заслуга учителя химии Светланы Тебеньковой. Именно она предложила своему ученику принять участие в олимпиаде и провела его подготовку.