«Уральские авиалинии» запустят рейсы из Перми в Анталью с 20 мая

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 20 мая начнет выполнять рейсы из Перми в Анталью. Первый рейс будет выполнен на самолёте Airbus A321, время в пути составит около 5,5 часов. На информацию об этом на сайте аэропорта «Большое Савино» первым обратил внимание РБК-Пермь.