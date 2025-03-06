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Posted 6 марта, 16:34

Published 6 марта, 16:34

Modified 6 марта, 16:37

Updated 6 марта, 16:37

В мае из Перми можно будет улететь в Анталью

«Уральские авиалинии» запустят рейсы из Перми в Анталью с 20 мая

6 марта 2025, 16:34
Фото: properm.ru.

В мае из Перми можно будет улететь в Анталью

Время в пути составит около 5,5 часов на самолете Airbus A321.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 20 мая начнет выполнять рейсы из Перми в Анталью. Первый рейс будет выполнен на самолёте Airbus A321, время в пути составит около 5,5 часов. На информацию об этом на сайте аэропорта «Большое Савино» первым обратил внимание РБК-Пермь.

Ранее турецкая авиакомпания SouthWind возобновила полеты в Анталью с 12 февраля.

Общий пассажиропоток аэропорта Большое Савино в 2024 году составил более 1,95 млн человек, что немного меньше, чем в 2023 году (1,992 млн).

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