«Уральские авиалинии» запустят рейсы из Перми в Анталью с 20 мая

Posted 6 марта, 16:34
Published 6 марта, 16:34
Modified 6 марта, 16:37
Updated 6 марта, 16:37
Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 20 мая начнет выполнять рейсы из Перми в Анталью. Первый рейс будет выполнен на самолёте Airbus A321, время в пути составит около 5,5 часов. На информацию об этом на сайте аэропорта «Большое Савино» первым обратил внимание РБК-Пермь.
Ранее турецкая авиакомпания SouthWind возобновила полеты в Анталью с 12 февраля.
Общий пассажиропоток аэропорта Большое Савино в 2024 году составил более 1,95 млн человек, что немного меньше, чем в 2023 году (1,992 млн).