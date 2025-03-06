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Posted 6 марта, 02:29

Published 6 марта, 02:29

Modified 6 марта, 02:31

Updated 6 марта, 02:31

В Чусовом для борьбы с гололедом УК использовали запрещенные материалы

В Чусовом для борьбы с гололедом УК использовали запрещенные материалы

6 марта 2025, 02:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Коммунальный рай
Прокуратура указала коммунальщикам на недопустимость использования непригодных материалов.

Чусовская городская прокуратура проверила работу управляющих организаций. Оказалось, что в качестве противогололедного материала при обработке улично-дорожной сети использует щебеночно-песочные материалы из шлаков. Отходы производства здесь используют в качестве щебня несколько лет.

Но при проверке прокуратура выявила, что документов, подтверждающих допустимость использования полученной из шлаков смеси в качестве противогололедных материалов для применения на территории населенных пунктов, не представлено.

По результатам проверки руководителям управляющих организаций внесены представления. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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