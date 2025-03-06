В Чусовом для борьбы с гололедом УК использовали запрещенные материалы

Posted 6 марта, 02:29
Published 6 марта, 02:29
Modified 6 марта, 02:31
Updated 6 марта, 02:31
Чусовская городская прокуратура проверила работу управляющих организаций. Оказалось, что в качестве противогололедного материала при обработке улично-дорожной сети использует щебеночно-песочные материалы из шлаков. Отходы производства здесь используют в качестве щебня несколько лет.
Но при проверке прокуратура выявила, что документов, подтверждающих допустимость использования полученной из шлаков смеси в качестве противогололедных материалов для применения на территории населенных пунктов, не представлено.
По результатам проверки руководителям управляющих организаций внесены представления. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.