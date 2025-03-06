В Чусовом для борьбы с гололедом УК использовали запрещенные материалы

Чусовская городская прокуратура проверила работу управляющих организаций. Оказалось, что в качестве противогололедного материала при обработке улично-дорожной сети использует щебеночно-песочные материалы из шлаков. Отходы производства здесь используют в качестве щебня несколько лет.