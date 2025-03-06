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Posted 6 марта, 07:50

Published 6 марта, 07:50

Modified 6 марта, 07:52

Updated 6 марта, 07:52

В долине Егошихи у средней дамбы поставили необычные скамейки

В долине Егошихи у средней дамбы поставили необычные скамейки

6 марта 2025, 07:50
Фото: мэрия Перми.
Сюжет
Экология
На улице Веселой оборудовали место для отдыха.

В рамках проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Егошихи продолжаются работы по благоустройству, сообщает мэрия. На ул. Весёлой, 1 обустроили новую зону для семейного и активного отдыха. Здесь поставили качели и круглые скамейки необычной формы.

Эта площадка — часть пешеходного экомаршрута, который стартует от ул. Весёлой, 1 и проходит через долину, соединяя Свердловский и Мотовилихинский районы. По тропе можно выйти к дому №56 на бульваре Гагарина.

Работы по благоустройству продолжаются и на других участках долины Егошихи. Так, в районе Красных Казарм подрядчик уже ставит дополнительное защитное ограждение протяженностью около 150 м.

Добавим также, как сообщили корреспонденту Properm.ru в МКУ «Городское зеленое строительство», на экотропе в Серебрянском парке строят пешеходные дорожки на сваях. Аналогичные маршруты проложены в московском Серебряном Бору, в Байкальском заповеднике и на карельских водопадах. Деревянные настилы обработаны двумя слоями покрытий. Первый представляет собой бесцветный антисептик. Второй играет декоративно-защитную роль. Специальный состав защищает древесину от агрессивных погодных условий.

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#Экология#Благоустройство#Отдых
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