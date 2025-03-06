В долине Егошихи у средней дамбы поставили необычные скамейки

Добавим также, как сообщили корреспонденту Properm.ru в МКУ «Городское зеленое строительство», на экотропе в Серебрянском парке строят пешеходные дорожки на сваях. Аналогичные маршруты проложены в московском Серебряном Бору, в Байкальском заповеднике и на карельских водопадах. Деревянные настилы обработаны двумя слоями покрытий. Первый представляет собой бесцветный антисептик. Второй играет декоративно-защитную роль. Специальный состав защищает древесину от агрессивных погодных условий.