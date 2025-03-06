properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 06:12

Published 6 марта, 06:12

Modified 6 марта, 06:15

Updated 6 марта, 06:15

В Перми завершили расселение 2 аварийных домов в Дзержинском районе

В Дзержинском районе Перми расселили два аварийных дома

6 марта 2025, 06:12
Фото: 1MI.

В Перми завершили расселение 2 аварийных домов в Дзержинском районе

Сюжет
Аварийное жилье
67 жителей дома на Ветлужской и 35 на Кочегаров получили компенсации или новое жилье.

В Перми завершилось расселение двух аварийных домов в Дзержинском районе. Подробности сообщают в администрации Перми.

В доме на улице Ветлужская, 42 проживали 67 человек, а на Кочегаров, 29 — 35 человек. Все жители получили денежные компенсации или благоустроенное жилье в рамках региональных и муниципальных программ.

В Перми в 2025 году из аварийного жилья планируется расселить более 1,8 тысяч человек. Такими планами поделились в мэрии.

Читайте также:
Соликамская пенсионерка три года прожила в разваливающемся общежитииГлаву Чусовского округа Сергея Белова наказали за нарушения при расселении «аварийки»В Прикамье цена на бензин вновь выросла
#Аварийное жилье#Пермь#Аварийный дом
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика