В Дзержинском районе Перми расселили два аварийных дома

Posted 6 марта, 06:12
Published 6 марта, 06:12
Modified 6 марта, 06:15
Updated 6 марта, 06:15
В Перми завершилось расселение двух аварийных домов в Дзержинском районе. Подробности сообщают в администрации Перми.
В доме на улице Ветлужская, 42 проживали 67 человек, а на Кочегаров, 29 — 35 человек. Все жители получили денежные компенсации или благоустроенное жилье в рамках региональных и муниципальных программ.
В Перми в 2025 году из аварийного жилья планируется расселить более 1,8 тысяч человек. Такими планами поделились в мэрии.