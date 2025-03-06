В Кизеле завтра простятся с погибшими в ходе СВО двумя земляками

Posted 6 марта, 04:53
Published 6 марта, 04:53
Modified 6 марта, 04:56
Updated 6 марта, 04:56
Завтра в Кизеле простятся с погибшими в ходе СВО двумя земляками. Об этом сообщает администрация Кизеловского округа в официальном паблике.
Евгению Горелову было 20 лет, а Станиславу Власюку — 55. Других подробностей о жизни, службе и гибели военнослужащих чиновники не приводят.
Прощание со Станиславом и Евгением состоится 7 марта в 11:00, во Дворце культуры.
В Нытвенском округе 5 марта простились с погибшим в ходе СВО мотострелком.