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Posted 6 марта, 04:53

Published 6 марта, 04:53

Modified 6 марта, 04:56

Updated 6 марта, 04:56

В Кизеле завтра похоронят двух погибших на СВО военнослужащих

В Кизеле завтра простятся с погибшими в ходе СВО двумя земляками

6 марта 2025, 04:53
Фото: ВКонтакте/Администрация Кизеловского муниципального округа.

В Кизеле завтра похоронят двух погибших на СВО военнослужащих

Сюжет
Военная операция на Украине
Евгению Горелову было 20 лет, а Станиславу Власюку — 55.

Завтра в Кизеле простятся с погибшими в ходе СВО двумя земляками. Об этом сообщает администрация Кизеловского округа в официальном паблике.

Евгению Горелову было 20 лет, а Станиславу Власюку — 55. Других подробностей о жизни, службе и гибели военнослужащих чиновники не приводят.

Прощание со Станиславом и Евгением состоится 7 марта в 11:00, во Дворце культуры.

В Нытвенском округе 5 марта простились с погибшим в ходе СВО мотострелком.

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#Военная операция на Украине#Сво
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