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Posted 6 марта, 09:56

Published 6 марта, 09:56

Modified 6 марта, 09:58

Updated 6 марта, 09:58

В Кузбассе осужден глава местных «Свидетелей Иеговы»

В Кузбассе осужден глава местных «Свидетелей Иеговы»

6 марта 2025, 09:56
Фото: VSE42.ru.

В Кузбассе осужден глава местных «Свидетелей Иеговы»

Сюжет
Экстремизм
Культист продолжал пропаганду несмотря на запрет.

 

В Калтане получил обвинительный приговор Александр Цикунов (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторингом РФ). Мужчина является главой городской ячейки «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Следствие установило, что с марта по апрель 2021 года Цикунов продолжал пропаганду своих идей, хотя знал, что это запрещено на территории России, сообщает издание VSE42.ru. Мужчина проводил видеоконференции, с помощью которых насаждал веру экстремистской религиозной организации.

После обысков правоохранительные органы завели в отношении культиста уголовное дело. Со следствием он сотрудничать отказался.

Суд приговорил Цикунова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему на пять лет запрещено заниматься образовательной деятельностью.

#Происшествия#Суд#Экстремизм#Уголовный кодекс РФ
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