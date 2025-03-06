В Кузбассе осужден глава местных «Свидетелей Иеговы»

Posted 6 марта, 09:56
Published 6 марта, 09:56
Modified 6 марта, 09:58
Updated 6 марта, 09:58
В Калтане получил обвинительный приговор Александр Цикунов (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторингом РФ). Мужчина является главой городской ячейки «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Следствие установило, что с марта по апрель 2021 года Цикунов продолжал пропаганду своих идей, хотя знал, что это запрещено на территории России, сообщает издание VSE42.ru. Мужчина проводил видеоконференции, с помощью которых насаждал веру экстремистской религиозной организации.
После обысков правоохранительные органы завели в отношении культиста уголовное дело. Со следствием он сотрудничать отказался.
Суд приговорил Цикунова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему на пять лет запрещено заниматься образовательной деятельностью.