В Кузбассе осужден глава местных «Свидетелей Иеговы»

Следствие установило, что с марта по апрель 2021 года Цикунов продолжал пропаганду своих идей, хотя знал, что это запрещено на территории России, сообщает издание VSE42.ru. Мужчина проводил видеоконференции, с помощью которых насаждал веру экстремистской религиозной организации.