В Перми бывшую чиновницу осудили за подлог документов

По материалам дела муниципальная служащая в 2022 году внесла в шесть протоколах об административных правонарушениях недостоверные сведения о предпринимателе, организовавшем торговлю в неустановленном месте. Она указала, что в нарушение ст. 9.1 Закона Пермского края № 460-ПК «Торговля и предоставление услуг населению в неустановленных местах» бизнесмен якобы самовольно установил нестационарный торговый объект и организовал торговлю в месте, не включённом в схему размещения нестационарных торговых объектов в городе Перми.