В Перми бывшую чиновницу осудили за подлог документов

Posted 6 марта, 02:56
Published 6 марта, 02:56
Modified 6 марта, 03:08
Updated 6 марта, 03:08
Судья Индустриального районного суда Вячеслав Лядов вынес приговор должностному лицу по факту совершения им служебных подлогов и фальсификации доказательств. По данным «КоммерсантЪ-Прикамье», речь идет бывшем о главном специалисте сектора потребительского рынка Наталье Харинцевой. Ее осудили к условному сроку с испытательным на три года и запретом занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Сейчас экс-чиновница обжалует приговор. Судя по картотеке дела, апелляционная жалоба поступила в суд только вчера, 5 марта. Сам приговор был вынесен еще 20 февраля.
По материалам дела муниципальная служащая в 2022 году внесла в шесть протоколах об административных правонарушениях недостоверные сведения о предпринимателе, организовавшем торговлю в неустановленном месте. Она указала, что в нарушение ст. 9.1 Закона Пермского края № 460-ПК «Торговля и предоставление услуг населению в неустановленных местах» бизнесмен якобы самовольно установил нестационарный торговый объект и организовал торговлю в месте, не включённом в схему размещения нестационарных торговых объектов в городе Перми.
Подготовленные Харинцевой протоколы об административном правонарушении в качестве доказательства вместе с другими материалами административного производства были направлены осуждённой для рассмотрения мировому судье.
Из-за служебных подлогов и фальсификации доказательств потерпевший был незаконно привлечён к административной ответственности, что существенно нарушило его права и законные интересы, нарушило его право на доступ к правосудию и принцип презумпции невиновности.
Приговором суда осуждённая признана виновной в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ, за служебный подлог, а также шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 УК РФ за фальсификацию доказательств должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях.