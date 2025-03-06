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Posted 6 марта, 12:58

Published 6 марта, 12:58

Modified 6 марта, 13:00

Updated 6 марта, 13:00

В Перми наградили соседа, который защитил мальчика от побоев отчима

В Перми наградили соседа, который защитил мальчика от побоев отчима

6 марта 2025, 12:58

В Перми наградили соседа, который защитил мальчика от побоев отчима

Церемония прошла на официальном собрании.

Сегодня, 6 марта, пермяк Андрей Яцун получил благодарственное письмо за спасение девятилетнего мальчика от побоев отчима. Награду мужчина получил от Уполномоченной по правам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой, сообщает омбудсмен на своей странице Вконтакте.

Награждение состоялось на собрании Совета отцов, который курирует Уполномоченный. Известно, что неравнодушный сосед имеет двоих детей, дочку и сына.

Ранее сообщалось, что ребенка, который пытался убежать от избивавшего его отчима, спас живущий по соседству мужчина. Он не дал мужчине увести пасынка и вместе с другими жителями дома спрятал мальчика в подъезде.

Сейчас агрессивный родитель осужден по статье ст. 117 ч. 2 п. «г» УК РФ (Истязание несовершеннолетнего) и заключен под стражу в СИЗО на два месяца.

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#Происшествия#Общество#Награда
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