В Перми наградили соседа, который защитил мальчика от побоев отчима

Posted 6 марта, 12:58
Published 6 марта, 12:58
Modified 6 марта, 13:00
Updated 6 марта, 13:00
Сегодня, 6 марта, пермяк Андрей Яцун получил благодарственное письмо за спасение девятилетнего мальчика от побоев отчима. Награду мужчина получил от Уполномоченной по правам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой, сообщает омбудсмен на своей странице Вконтакте.
Награждение состоялось на собрании Совета отцов, который курирует Уполномоченный. Известно, что неравнодушный сосед имеет двоих детей, дочку и сына.
Ранее сообщалось, что ребенка, который пытался убежать от избивавшего его отчима, спас живущий по соседству мужчина. Он не дал мужчине увести пасынка и вместе с другими жителями дома спрятал мальчика в подъезде.
Сейчас агрессивный родитель осужден по статье ст. 117 ч. 2 п. «г» УК РФ (Истязание несовершеннолетнего) и заключен под стражу в СИЗО на два месяца.