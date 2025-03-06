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Posted 6 марта, 06:53

Published 6 марта, 06:53

Modified 6 марта, 06:56

Updated 6 марта, 06:56

В Перми на 45 суток приставами приостановлена работа магазина «Магнит»

В Перми приостановлена работа магазина «Магнит» из-за нарушений санитарных норм

6 марта 2025, 06:53

В Перми на 45 суток приставами приостановлена работа магазина «Магнит»

Сюжет
Приставы
Суд запретил торговлю на 45 дней из-за использования некачественной воды и автономных систем водоснабжения.

В Перми судебные приставы приостановили деятельность магазина «Магнит» в микрорайоне Новые Ляды. Таким образом было выполнено решение суда, сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.

Причиной судебного решения стало выявленное нарушение санитарных норм: магазин по ул. 40-летия Победы, 10Б, использовал автономное водоснабжение и водоотведение без подтверждения качества воды, что создавало угрозу для здоровья покупателей и сотрудников.

Суд признал АО «Тандер» виновным по статье 6.3 КоАП РФ и запретил торговлю на 45 дней. Торговое оборудование и двери магазина опечатаны. Руководство предупреждено об ответственности за неисполнение решения суда.

В феврале в Перми приостановлена деятельность магазина «Светофор» на улице Ново-Гайвинской, 44. Причиной стали нарушения санитарных требований.

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#Приставы#Экономика#Пермь#Торговля
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