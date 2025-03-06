В Перми приостановлена работа магазина «Магнит» из-за нарушений санитарных норм

Posted 6 марта, 06:53
Published 6 марта, 06:53
Modified 6 марта, 06:56
Updated 6 марта, 06:56
В Перми судебные приставы приостановили деятельность магазина «Магнит» в микрорайоне Новые Ляды. Таким образом было выполнено решение суда, сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
Причиной судебного решения стало выявленное нарушение санитарных норм: магазин по ул. 40-летия Победы, 10Б, использовал автономное водоснабжение и водоотведение без подтверждения качества воды, что создавало угрозу для здоровья покупателей и сотрудников.
Суд признал АО «Тандер» виновным по статье 6.3 КоАП РФ и запретил торговлю на 45 дней. Торговое оборудование и двери магазина опечатаны. Руководство предупреждено об ответственности за неисполнение решения суда.
В феврале в Перми приостановлена деятельность магазина «Светофор» на улице Ново-Гайвинской, 44. Причиной стали нарушения санитарных требований.