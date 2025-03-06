В Перми приостановлена работа магазина «Магнит» из-за нарушений санитарных норм

Причиной судебного решения стало выявленное нарушение санитарных норм: магазин по ул. 40-летия Победы, 10Б, использовал автономное водоснабжение и водоотведение без подтверждения качества воды, что создавало угрозу для здоровья покупателей и сотрудников.