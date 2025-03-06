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Posted 6 марта, 12:41

Published 6 марта, 12:41

Modified 6 марта, 12:44

Updated 6 марта, 12:44

В Перми в 2024 году введено в эксплуатацию 168 объектов

В Перми в 2024 году введено в эксплуатацию 168 объектов

6 марта 2025, 12:41
Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.
Среди них — школы искусств, спорткомплексы, многоквартирные дома и пятизвездочный отель.

Минимущества Пермского края подвело итоги 2024 года: в Перми введено в эксплуатацию 168 объектов. Подробности сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В Перми завершена реконструкция Центральной детской школы искусств на улице Петропавловская, 30а. В новом здании оборудованы современные аудитории для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством. Также открылась Краевая музыкальная школа на улице Энгельса, 6, где уже ведется обучение по 21 направлению. Школа оснащена концертным залом и специализированными кабинетами для индивидуальных и групповых занятий.

Кроме того, введен в эксплуатацию новый шестиэтажный учебный корпус авиационного техникума им. А. Д. Швецова. В здании созданы все условия для подготовки специалистов в авиакосмической отрасли и двигателестроении.

В Перми начал работу новый спорткомплекс «Энергия», оснащенный бассейном, тренажерными и игровыми залами, залами для единоборств и бокса, а также тремя теннисными кортами. На территории комплекса организован стадион с беговыми дорожками, футбольным полем и мобильными трибунами.

Также введен в эксплуатацию бассейн «Рекорд» на улице Гашкова, 20а, с двумя бассейнами (для взрослых и детей), тренажерным залом и зонами отдыха. Еще одним новым объектом стал спортивный комплекс «Звезда-2», построенный при поддержке федеральной программы «Бизнес-спринт».

Кроме того, завершено строительство пяти многоквартирных домов, корпуса краевой психиатрической больницы, новых вольеров в зоопарке и пятизвездочного отеля Radisson. В планах на 2025 год — ввод двух оставшихся домов.

#Образование
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