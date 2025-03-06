В Перми в 2024 году введено в эксплуатацию 168 объектов

В Перми завершена реконструкция Центральной детской школы искусств на улице Петропавловская, 30а. В новом здании оборудованы современные аудитории для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством. Также открылась Краевая музыкальная школа на улице Энгельса, 6, где уже ведется обучение по 21 направлению. Школа оснащена концертным залом и специализированными кабинетами для индивидуальных и групповых занятий.