В Перми власти не исполняют решение суда, лишают семью земли и дома

В первую очередь, он восстановил дом. Во вторую — обратился в администрацию Перми за документами на землю. В мэрии его надоумили передать дом в собственность муниципального образования «город Пермь», чтобы в дальнейшем он у муниципального образования здание выкупил и получил возможность оформить право собственности на участок. Он так и сделал, вот только в выкупе дома ему было отказано. В итоге дом не поставлен на кадастровый учет.