properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 09:00

Published 6 марта, 09:00

Modified 6 марта, 12:51

Updated 6 марта, 12:51

В Перми власти не исполняют решение суда, лишают семью земли и дома

В Перми власти не исполняют решение суда, лишают семью земли и дома

6 марта 2025, 09:00
По решению суда семье Георгия Ковина должны одобрить предварительное согласование земельного участка. Вместо этого ему предложили «поделить» участок, отдав половину муниципалитету, у которого «очередь из многодетных, участников СВО и других категорий граждан».

Решение суда о том, что Георгию Ковину надо согласовать участок, вступило в законную силу 11 января 2025 года, но вместо этого Ковиных послали подумать, от какой части земли они откажутся в пользу муниципалитета. Решение суда в настоящее время не исполнено. Как? Почему? Разбирался наш журналист.

Как всё получилось

История оформления в собственность собственного жилья тянется у Георгия Ковина с 1983 года (42 года). В 1983-м Георгий Борисович купил дом на ул. Борцов Революции у некого гражданина Львова. Заехал, жил. В 1999 году дом сгорел. Погибла супруга Георгия Ковина, на руках у мужчины остались трое несовершеннолетних детей в возрасте от года до трех лет.

В первую очередь, он восстановил дом. Во вторую — обратился в администрацию Перми за документами на землю. В мэрии его надоумили передать дом в собственность муниципального образования «город Пермь», чтобы в дальнейшем он у муниципального образования здание выкупил и получил возможность оформить право собственности на участок. Он так и сделал, вот только в выкупе дома ему было отказано. В итоге дом не поставлен на кадастровый учет.

Поскольку ему и трем детям негде было жить, он выстроил дом рядом. В регистрации (прописке) суд семье отказал, ведь старый дом как бы принадлежит муниципалитету, а новый дом не зарегистрирован, не имеет адреса.

И он и трое детей так и жили, и живут — без регистрации, без прописки. Для оформления паспортов дети вынуждены были оформлять регистрацию у знакомых!

За столько лет решить проблему семьи Ковиных никто из чиновников не смог. Ольга Андрианова предложила выход, но она ушла из мэрии
За столько лет решить проблему семьи Ковиных никто из чиновников не смог. Ольга Андрианова предложила выход, но она ушла из мэрии. Фото: properm.ru

Что было дальше

Сегодня сгоревший восстановленный дом уже разваливается и неблагоустроен. Администрация дом не содержит. То есть фактически, кроме Ковиных, он никому не нужен. Георгий Борисович проживает в домике (который построил сам в 1998 году), распложенном рядом со старым домом, принадлежащим муниципалитету (по сути, проживает в сарайке — внизу инвентарь, вверху комната). Большой дом отдал детям.

Периодически Ковин пытался искать правды, что-то удавалось. Так, судом установлено фактическое и длительное проживание семьи в единственном жилье.

Выиграли суд!

Годы борьбы сказались на здоровье главы семейства, ему присвоили инвалидность II группы. В начале 2024 года Георгий Борисович сходил на прием в администрацию Перми к заместителю главы города Ольге Андриановой. Она пошла навстречу семье, предложила получить земельный участок под большим домом по инвалидности. В июне 2024 года Георгий Борисович обратился в департамент земельных отношений (ДЗО) администрации Перми с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Но получил отказ.

С данным решением он не согласился, подал исковое заявление в суд, так как имеет право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии со ст. 17 ФЗ № 181 «О социальной защите инвалидов в РФ».

В ноябре 2024 года Георгий Ковин выиграл дело: суд признал незаконным отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка и обязал повторно рассмотреть заявление Ковина. Но ДЗО решение суда не исполнило.

Но решение суда власти не исполняют

21 февраля 2025 года мужчину вызвали на прием в ДЗО «на рабочую встречу для решения вопроса по возможному сокращению (в два раза) предоставленного на основании решения суда земельного участка».

Встречу проводили первый заместитель начальника ДЗО администрации Перми Елена Погодаева и начальник отдела по предоставлению земельных участков физическим лицам Светлана Шаульская.

Карточка личного приема не велась. В разговоре чиновницы заявили, что 16 соток, которые предоставил суд фактически на четыре семьи (Ковин и трое уже взрослых детей) чрезмерны для них. Ну, вот решили в ДЗО, что слишком жирный кусок суд решил присудить, давайте пополам поделим, восемь соток Ковиным хватит. А то «расстроились как-то широко очень».

«Зачем им наш огород, наши 8 соток, не понимаю, — говорит Александра, дочь Георгия Ковина. — Всё спрашивали меня, есть там какие-то постройки или нет, что там находится… Там огород, раньше возделывал папа, сейчас уже особо не может, деревья, кустарники наши там».

Чиновницы на встрече успели даже пригрозить, сказав, что выйдут в суд и признают дом, где проживает Георгий Борисович с семьей, самовольной постройкой, и всё равно заберут у него землю, предоставленную на основании решения суда. Земельный участок Ковина нужен, по словам представителей ДЗО, для нужд многодетных семей и участников СВО.

«Представляете, — возмущается председатель ТОС „Средняя Курья“ Наталья Кокаровцева, — вроде бы всё, все эти мучения закончились, вот решение суда. Но оно не исполняется! Отправляю людей к главе города, а того ровно на месяц общения с людьми хватило, всё, больше с людьми он не разговаривает. А представители администрации заявляют: „Отдайте половину земли“».

Для справки: за последние 10 лет на территории микрорайона Средняя Курья в добровольном порядке ДЗО администрации Перми не предоставил ни одного участка многодетным или участникам СВО.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика