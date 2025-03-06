В Перми власти не исполняют решение суда, лишают семью земли и дома

Posted 6 марта, 09:00
Published 6 марта, 09:00
Modified 6 марта, 12:51
Updated 6 марта, 12:51
Решение суда о том, что Георгию Ковину надо согласовать участок, вступило в законную силу 11 января 2025 года, но вместо этого Ковиных послали подумать, от какой части земли они откажутся в пользу муниципалитета. Решение суда в настоящее время не исполнено. Как? Почему? Разбирался наш журналист.
История оформления в собственность собственного жилья тянется у Георгия Ковина с 1983 года (42 года). В 1983-м Георгий Борисович купил дом на ул. Борцов Революции у некого гражданина Львова. Заехал, жил. В 1999 году дом сгорел. Погибла супруга Георгия Ковина, на руках у мужчины остались трое несовершеннолетних детей в возрасте от года до трех лет.
В первую очередь, он восстановил дом. Во вторую — обратился в администрацию Перми за документами на землю. В мэрии его надоумили передать дом в собственность муниципального образования «город Пермь», чтобы в дальнейшем он у муниципального образования здание выкупил и получил возможность оформить право собственности на участок. Он так и сделал, вот только в выкупе дома ему было отказано. В итоге дом не поставлен на кадастровый учет.
Поскольку ему и трем детям негде было жить, он выстроил дом рядом. В регистрации (прописке) суд семье отказал, ведь старый дом как бы принадлежит муниципалитету, а новый дом не зарегистрирован, не имеет адреса.
И он и трое детей так и жили, и живут — без регистрации, без прописки. Для оформления паспортов дети вынуждены были оформлять регистрацию у знакомых!
Сегодня сгоревший восстановленный дом уже разваливается и неблагоустроен. Администрация дом не содержит. То есть фактически, кроме Ковиных, он никому не нужен. Георгий Борисович проживает в домике (который построил сам в 1998 году), распложенном рядом со старым домом, принадлежащим муниципалитету (по сути, проживает в сарайке — внизу инвентарь, вверху комната). Большой дом отдал детям.
Периодически Ковин пытался искать правды, что-то удавалось. Так, судом установлено фактическое и длительное проживание семьи в единственном жилье.
Годы борьбы сказались на здоровье главы семейства, ему присвоили инвалидность II группы. В начале 2024 года Георгий Борисович сходил на прием в администрацию Перми к заместителю главы города Ольге Андриановой. Она пошла навстречу семье, предложила получить земельный участок под большим домом по инвалидности. В июне 2024 года Георгий Борисович обратился в департамент земельных отношений (ДЗО) администрации Перми с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Но получил отказ.
С данным решением он не согласился, подал исковое заявление в суд, так как имеет право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии со ст. 17 ФЗ № 181 «О социальной защите инвалидов в РФ».
В ноябре 2024 года Георгий Ковин выиграл дело: суд признал незаконным отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка и обязал повторно рассмотреть заявление Ковина. Но ДЗО решение суда не исполнило.
21 февраля 2025 года мужчину вызвали на прием в ДЗО «на рабочую встречу для решения вопроса по возможному сокращению (в два раза) предоставленного на основании решения суда земельного участка».
Встречу проводили первый заместитель начальника ДЗО администрации Перми Елена Погодаева и начальник отдела по предоставлению земельных участков физическим лицам Светлана Шаульская.
Карточка личного приема не велась. В разговоре чиновницы заявили, что 16 соток, которые предоставил суд фактически на четыре семьи (Ковин и трое уже взрослых детей) чрезмерны для них. Ну, вот решили в ДЗО, что слишком жирный кусок суд решил присудить, давайте пополам поделим, восемь соток Ковиным хватит. А то «расстроились как-то широко очень».
«Зачем им наш огород, наши 8 соток, не понимаю, — говорит Александра, дочь Георгия Ковина. — Всё спрашивали меня, есть там какие-то постройки или нет, что там находится… Там огород, раньше возделывал папа, сейчас уже особо не может, деревья, кустарники наши там».
Чиновницы на встрече успели даже пригрозить, сказав, что выйдут в суд и признают дом, где проживает Георгий Борисович с семьей, самовольной постройкой, и всё равно заберут у него землю, предоставленную на основании решения суда. Земельный участок Ковина нужен, по словам представителей ДЗО, для нужд многодетных семей и участников СВО.
«Представляете, — возмущается председатель ТОС „Средняя Курья“ Наталья Кокаровцева, — вроде бы всё, все эти мучения закончились, вот решение суда. Но оно не исполняется! Отправляю людей к главе города, а того ровно на месяц общения с людьми хватило, всё, больше с людьми он не разговаривает. А представители администрации заявляют: „Отдайте половину земли“».
Для справки: за последние 10 лет на территории микрорайона Средняя Курья в добровольном порядке ДЗО администрации Перми не предоставил ни одного участка многодетным или участникам СВО.