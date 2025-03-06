В Перми задержан активист Роман Юшков по делу о возбуждении ненависти

Летом прошлого года Роман Юшков вышел из-под административного ареста, где он провел назначенные ему пять суток (до 10:30 22 июля) за возбуждение в окружающих ненависти и вражды к цыганам и гомосексуалистам. «Вышел на свободу после ареста, и скажу вам, что мир, когда смотришь на него не сквозь решётку, не так уж плох!» — написал он в социальных сетях.