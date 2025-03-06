В Перми задержан активист Роман Юшков по делу о возбуждении ненависти

Posted 6 марта, 15:31
Published 6 марта, 15:31
Modified 6 марта, 15:34
Updated 6 марта, 15:34
Сегодня, 6 марта, в Перми задержан общественник Роман Юшков по уголовному делу о возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ). Поводом для возбуждения дела стало видео, опубликованное им в 2023 году. Юшкова вызвали на допрос в следственный отдел по Дзержинскому району, после чего доставили в изолятор временного содержания, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
В СУ СКР по Пермскому краю ситуацию пока не комментируют, отмечает издание.
Летом прошлого года Роман Юшков вышел из-под административного ареста, где он провел назначенные ему пять суток (до 10:30 22 июля) за возбуждение в окружающих ненависти и вражды к цыганам и гомосексуалистам. «Вышел на свободу после ареста, и скажу вам, что мир, когда смотришь на него не сквозь решётку, не так уж плох!» — написал он в социальных сетях.
Юшков попытался оспорить назначенное ему Дзержинским районным судом наказание в Пермском краевом суде, но безуспешно.
Общественника привлекли к ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» из-за исполненного им клипа с названием «Антифашистская песня». В данном произведении упоминаются не только цыгане, евреи и представители ЛГБТ* (международное движение ЛГБТ в России запрещено и признано экстремистским), но и другие национальные и социальные группы. Сделанное экспертами МВД исследование указывает на звучащие в клипе призывы к насильственным действиям в отношении представителей этих групп.
Первое уголовное дело в отношении Юшкова было возбуждено в 2017 году. Активист сделал в соцсетях репост статьи мурманского писателя. В сентябре 2018 года коллегия присяжных Пермского краевого суда оправдала его по обвинению в отрицании выводов Нюрнбергского трибунала (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). При этом Юшков был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ).
*Верховный суд РФ 30 ноября 2023 года, рассмотрев административный иск Минюста, признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.