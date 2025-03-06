В пермских общественных туалетах появились стикеры для женщин. О чем они?

Свою идею авторы проекта поясняют так: «Как бы это не звучало странно, но иногда санузел — самое безопасное место для женщины, оказавшейся в ситуации семейно-бытового насилия или оставшейся без дома. Из кабинки можно сделать звонок, обратившись к нам за помощью, и никто этого не увидит и не услышит»