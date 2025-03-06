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Posted 6 марта, 12:51

Published 6 марта, 12:51

Modified 6 марта, 12:53

Updated 6 марта, 12:53

В пермских общественных туалетах появились стикеры для женщин. О чем они?

В пермских общественных туалетах появились стикеры для женщин. О чем они?

6 марта 2025, 12:51
Фото: группа «Территории семьи» ВК.
Сюжет
Семья
Наклейки придумала организация «Территории семьи».

Общественная организация «Территории семьи» разработала стикеры, призванные остановить насилие в отношении женщин. Там указаны телефоны, по которым пострадавшие могут позвонить и получить помощь и информацию.

Свою идею авторы проекта поясняют так: «Как бы это не звучало странно, но иногда санузел — самое безопасное место для женщины, оказавшейся в ситуации семейно-бытового насилия или оставшейся без дома. Из кабинки можно сделать звонок, обратившись к нам за помощью, и никто этого не увидит и не услышит»

Первым к проекту подключился Дом народного творчества «Губерния». Яркие стикеры наклеены на стенах в туалетах. В «Территории семьи» просят и другие учреждения Перми поддержать идею и написать готовности присоединиться в личные сообщения группы ВК. В комментариях пользователи посоветовали разместить стикеры в женских консультациях.

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#Безопасность#Семья#Туалеты
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