В пермских общественных туалетах появились стикеры для женщин. О чем они?

Posted 6 марта, 12:51
Published 6 марта, 12:51
Modified 6 марта, 12:53
Updated 6 марта, 12:53
Общественная организация «Территории семьи» разработала стикеры, призванные остановить насилие в отношении женщин. Там указаны телефоны, по которым пострадавшие могут позвонить и получить помощь и информацию.
Свою идею авторы проекта поясняют так: «Как бы это не звучало странно, но иногда санузел — самое безопасное место для женщины, оказавшейся в ситуации семейно-бытового насилия или оставшейся без дома. Из кабинки можно сделать звонок, обратившись к нам за помощью, и никто этого не увидит и не услышит»
Первым к проекту подключился Дом народного творчества «Губерния». Яркие стикеры наклеены на стенах в туалетах. В «Территории семьи» просят и другие учреждения Перми поддержать идею и написать готовности присоединиться в личные сообщения группы ВК. В комментариях пользователи посоветовали разместить стикеры в женских консультациях.