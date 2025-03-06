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Posted 6 марта, 05:28

Published 6 марта, 05:28

Modified 6 марта, 05:30

Updated 6 марта, 05:30

В Пермском крае нашли опасное зерно

В Пермском крае нашли опасное зерно

6 марта 2025, 05:28

В Пермском крае нашли опасное зерно

Сельхозпредприятие нарушало условия контроля качества.

4 марта СПК «Славное» Частинского округа не прошло проверку Россельхонадзора. Декларация о соответствии ячменя, производимого на предприятии, не соответствовала нормам и была отозвана, сообщает пресс-служба контрольного органа.

Предприятие использовало недопустимую при декларации методику исследования на токсины, содержащиеся в культурах и не провело необходимые изыскания при определении зерна ячменя.

Всего с 1 января по 4 марта 2025 года Россельхознадзор выявил 2,4 тонны пшеницы, ячменя и ржи с нарушениями хранения и качества продовольственного зерна, сообщает пресс-служба контрольного органа. Проверки проходили в Удмуртии, Кировской области и Прикамье. Ведомство вынесло 12 предупреждений юридическим лицам и частным предпринимателям за недостоверную декларацию продукции.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор оштрафовал Кунгурский мясокомбинат за нарушения в производстве колбас и сосисок.

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#Экономика#Россельхознадзор#Проверка#Зерно#Качество продукции
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