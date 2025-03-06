В Пермском крае нашли опасное зерно

Posted 6 марта, 05:28
Published 6 марта, 05:28
Modified 6 марта, 05:30
Updated 6 марта, 05:30
4 марта СПК «Славное» Частинского округа не прошло проверку Россельхонадзора. Декларация о соответствии ячменя, производимого на предприятии, не соответствовала нормам и была отозвана, сообщает пресс-служба контрольного органа.
Предприятие использовало недопустимую при декларации методику исследования на токсины, содержащиеся в культурах и не провело необходимые изыскания при определении зерна ячменя.
Всего с 1 января по 4 марта 2025 года Россельхознадзор выявил 2,4 тонны пшеницы, ячменя и ржи с нарушениями хранения и качества продовольственного зерна, сообщает пресс-служба контрольного органа. Проверки проходили в Удмуртии, Кировской области и Прикамье. Ведомство вынесло 12 предупреждений юридическим лицам и частным предпринимателям за недостоверную декларацию продукции.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор оштрафовал Кунгурский мясокомбинат за нарушения в производстве колбас и сосисок.