В Пермском крае нашли опасное зерно

Всего с 1 января по 4 марта 2025 года Россельхознадзор выявил 2,4 тонны пшеницы, ячменя и ржи с нарушениями хранения и качества продовольственного зерна, сообщает пресс-служба контрольного органа. Проверки проходили в Удмуртии, Кировской области и Прикамье. Ведомство вынесло 12 предупреждений юридическим лицам и частным предпринимателям за недостоверную декларацию продукции.