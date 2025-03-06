В Пермском крае подставная фирма незаконно торговала банковскими картами

Молодого человека обвиняют по ч. 1 статьи 187 УК РФ. По версии следствия, три года назад осинец за деньги зарегистрировал на себя в налоговой ООО и ИП без цели вести финансово-хозяйственную деятельность. Далее обвиняемый открыл в 17 банках 38 счетов. Полученные электронные средства платежа с цифровой подписью он передал неизвестному Это стало причиной незаконных денежных переводов по счетам.