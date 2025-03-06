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Posted 6 марта, 07:18

Published 6 марта, 07:18

Modified 6 марта, 07:20

Updated 6 марта, 07:20

В Пермском крае подставная фирма незаконно торговала банковскими картами

В Пермском крае подставная фирма незаконно торговала банковскими картами

6 марта 2025, 07:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Деньги
Жителю Осинского округа грозит шесть лет колонии и крупный штраф.

Осинская прокуратура направила в суд дело местного жителя, который проворачивал махинации с банковскими картами, сообщает надзорное ведомство.

Молодого человека обвиняют по ч. 1 статьи 187 УК РФ. По версии следствия, три года назад осинец за деньги зарегистрировал на себя в налоговой ООО и ИП без цели вести финансово-хозяйственную деятельность. Далее обвиняемый открыл в 17 банках 38 счетов. Полученные электронные средства платежа с цифровой подписью он передал неизвестному Это стало причиной незаконных денежных переводов по счетам.

За неправомерный оборот денежных средств мужчина может сесть за решетку на срок до шести лет и заплатить штраф до 300 тыс. рублей.

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#Деньги#Закон#Банк
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