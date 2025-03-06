В Прикамье цена на бензин вновь выросла

Posted 6 марта, 04:23
Published 6 марта, 04:23
Modified 6 марта, 04:25
Updated 6 марта, 04:25
На начало этой недели, 3 марта, в Пермском крае средняя потребительская цена литра автомобильного топлива сложилась на уровне 58,93 рублей. Это на 7 коп. больше показателя недельной давности, сообщает Росстат.
Литр АИ-92 подорожал в Прикамье до 56,05 рублей (+7 коп.), АИ-95 — до 60,85 рублей (+6 коп.), цена дизельного топлива подросла на 4 коп., до 71,54 рублей. Цена на АИ-98 поднялась на 7 коп., до 84,74 рублей за литр.
По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край занимает второе место в ПФО.
С 25 февраля по 3 марта изменение цен на бензин было зафиксировано в 67 субъектах Российской Федерации. Более всего цены подросли в Камчатском крае (+1,1%). Снижение цен отмечено в Республике Тыва (-0,3%).
В конце февраля Арбитражный суд Пермского края вынес решение в пользу регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в споре с ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Компания, входящая в структуру Лукойла, была признана виновной в необоснованном завышении цен на топливо в розничных сетях АЗС