В Прикамье цена на бензин вновь выросла

Литр АИ-92 подорожал в Прикамье до 56,05 рублей (+7 коп.), АИ-95 — до 60,85 рублей (+6 коп.), цена дизельного топлива подросла на 4 коп., до 71,54 рублей. Цена на АИ-98 поднялась на 7 коп., до 84,74 рублей за литр.