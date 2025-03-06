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Posted 6 марта, 04:23

Published 6 марта, 04:23

Modified 6 марта, 04:25

Updated 6 марта, 04:25

Бензин в Прикамье за неделю подорожал на 7 копеек, до 58,93 рублей

В Прикамье цена на бензин вновь выросла

6 марта 2025, 04:23

Бензин в Прикамье за неделю подорожал на 7 копеек, до 58,93 рублей

Сюжет
Бензин
Пермский край — второй в федеральном округе по темпам роста цен.

На начало этой недели, 3 марта, в Пермском крае средняя потребительская цена литра автомобильного топлива сложилась на уровне 58,93 рублей. Это на 7 коп. больше показателя недельной давности, сообщает Росстат.

Литр АИ-92 подорожал в Прикамье до 56,05 рублей (+7 коп.), АИ-95 — до 60,85 рублей (+6 коп.), цена дизельного топлива подросла на 4 коп., до 71,54 рублей. Цена на АИ-98 поднялась на 7 коп., до 84,74 рублей за литр.

По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край занимает второе место в ПФО.

С 25 февраля по 3 марта изменение цен на бензин было зафиксировано в 67 субъектах Российской Федерации. Более всего цены подросли в Камчатском крае (+1,1%). Снижение цен отмечено в Республике Тыва (-0,3%).

В конце февраля Арбитражный суд Пермского края вынес решение в пользу регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в споре с ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Компания, входящая в структуру Лукойла, была признана виновной в необоснованном завышении цен на топливо в розничных сетях АЗС

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#Экономика#Пермь#Бензин#Рост цен#Повышение цен
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