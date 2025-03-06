В суд направили дело о мошенничестве в кунгурском «Водоканале»

Posted 6 марта, 12:15
Published 6 марта, 12:15
Modified 6 марта, 12:15
Updated 6 марта, 12:15
В Кунгуре директор городского МУП «Водоканал» Андрей Богомолов предстанет перед судом за мошенничество в особо крупом размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), рассказали журналисту Properm.ru в следкоме. Расследование уголовного дела завершено.
Богомолова задержали сотрудники СКР и ФСБ в мае прошлого года. Следствием установлено, что в мае 2021 года он заключил со сторонней организацией заведомо фиктивный договор подряда о строительстве водопровода на двух улицах города Кунгура для подключения к водоснабжению земельные участки, предоставленные органами власти многодетным семьям. Далее обвиняемый в одностороннем порядке расторгнул договор и присвоил деньги. Они были выделены в рамках инвестиционной программы проекта и включены в тариф по водоснабжению для населения. Это привело к хищению более 2 млн рублей.
Ранее стало известно, что следствие в том числе изучает вопрос приобретения в собственность аффилированного Богомолову ООО «Теплосервис» автомобиля BMW X5. Эту машину Богомолов, утверждают источники журналиста Properm.ru, экс-директор муниципального предприятия использовал для личных поездок.
ООО «Теплосервис» до 2023 года был основным поставщиком тепла в социальный сектор Кунгура. В 2020 году с компания стала концессионером на 13 котельных муниципальных образовательных учреждений.
В последующем работы по строительству водопровода по его указанию были выполнены работниками казенного МУП «Водоканал».
В обеспечение гражданского иска следствием наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью более 4 млн рублей — его автомобиль. Богомолов пытался обжаловать арест, но безуспешно.