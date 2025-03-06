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Posted 6 марта, 12:15

Published 6 марта, 12:15

Modified 6 марта, 12:15

Updated 6 марта, 12:15

В суд направили дело о мошенничестве в кунгурском «Водоканале»

В суд направили дело о мошенничестве в кунгурском «Водоканале»

6 марта 2025, 12:15
Фото: 1MI/"Искра-Кунгур».
Сюжет
Возле кормушки
Андрея Богомолова обвиняют в присвоении 2 млн рублей, направленных на строительство водовода.

В Кунгуре директор городского МУП «Водоканал» Андрей Богомолов предстанет перед судом за мошенничество в особо крупом размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), рассказали журналисту Properm.ru в следкоме. Расследование уголовного дела завершено.

Богомолова задержали сотрудники СКР и ФСБ в мае прошлого года. Следствием установлено, что в мае 2021 года он заключил со сторонней организацией заведомо фиктивный договор подряда о строительстве водопровода на двух улицах города Кунгура для подключения к водоснабжению земельные участки, предоставленные органами власти многодетным семьям. Далее обвиняемый в одностороннем порядке расторгнул договор и присвоил деньги. Они были выделены в рамках инвестиционной программы проекта и включены в тариф по водоснабжению для населения. Это привело к хищению более 2 млн рублей.

Ранее стало известно, что следствие в том числе изучает вопрос приобретения в собственность аффилированного Богомолову ООО «Теплосервис» автомобиля BMW X5. Эту машину Богомолов, утверждают источники журналиста Properm.ru, экс-директор муниципального предприятия использовал для личных поездок.

ООО «Теплосервис» до 2023 года был основным поставщиком тепла в социальный сектор Кунгура. В 2020 году с компания стала концессионером на 13 котельных муниципальных образовательных учреждений.

В последующем работы по строительству водопровода по его указанию были выполнены работниками казенного МУП «Водоканал».

В обеспечение гражданского иска следствием наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью более 4 млн рублей — его автомобиль. Богомолов пытался обжаловать арест, но безуспешно.

В Кунгуре завершили расследование дела о хищениях на муниципальном «Водоканале»
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#Происшествия#Общество#Суд#Возле кормушки#Коррупция
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