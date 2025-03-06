В суд направили дело о мошенничестве в кунгурском «Водоканале»

Богомолова задержали сотрудники СКР и ФСБ в мае прошлого года. Следствием установлено, что в мае 2021 года он заключил со сторонней организацией заведомо фиктивный договор подряда о строительстве водопровода на двух улицах города Кунгура для подключения к водоснабжению земельные участки, предоставленные органами власти многодетным семьям. Далее обвиняемый в одностороннем порядке расторгнул договор и присвоил деньги. Они были выделены в рамках инвестиционной программы проекта и включены в тариф по водоснабжению для населения. Это привело к хищению более 2 млн рублей.