В Суксунском районе отремонтируют аварийный мост

Posted 6 марта, 10:48
Published 6 марта, 10:48
Modified 6 марта, 10:50
Updated 6 марта, 10:50
В Суксунском округе власти отремонтируют мост через реку Суксунчик, сообщается на сайте министерства транспорта. В настоящее время объект находится в аварийном состоянии.
По проекту капитального ремонта подрядчик полностью заменит все конструкции, включая пролеты и опоры. Проезжую часть расширит до двух полос, заменит дорожное покрытие. На мосте появятся ограждения, уличное освещение, тротуары и водоотводы. Также строители укрепят берег реки.
Проектно-изыскательные работы обошлись муниципалитету в 3,5 млн рублей, согласно информации на сайте госзакупок. Тендер на выполнение работ закрыт. Подрячиком стала компания ООО «Техдоргрупп», начальная цена контракта — 160 млн рублей.
Ремонт моста спонсируется федеральным бюджетом, бюджетом Пермского края и Суксунского округа. Работы должны завершиться к III кварталу 2026 года.
Напоминаем, компания ООО «Техдоргрупп» фигурировала в деле о даче взятки бывшему главе управления дорог Пермского края Андрею Уголькову.