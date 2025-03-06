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Posted 6 марта, 10:48

Published 6 марта, 10:48

Modified 6 марта, 10:50

Updated 6 марта, 10:50

В Суксунском районе отремонтируют аварийный мост

В Суксунском районе отремонтируют аварийный мост

6 марта 2025, 10:48
Фото: Сайт министерства транспорта.

В Суксунском районе отремонтируют аварийный мост

На работы выделено 160 млн. рублей.

В Суксунском округе власти отремонтируют мост через реку Суксунчик, сообщается на сайте министерства транспорта. В настоящее время объект находится в аварийном состоянии.

По проекту капитального ремонта подрядчик полностью заменит все конструкции, включая пролеты и опоры. Проезжую часть расширит до двух полос, заменит дорожное покрытие. На мосте появятся ограждения, уличное освещение, тротуары и водоотводы. Также строители укрепят берег реки.

Проектно-изыскательные работы обошлись муниципалитету в 3,5 млн рублей, согласно информации на сайте госзакупок. Тендер на выполнение работ закрыт. Подрячиком стала компания ООО «Техдоргрупп», начальная цена контракта — 160 млн рублей.

Ремонт моста спонсируется федеральным бюджетом, бюджетом Пермского края и Суксунского округа. Работы должны завершиться к III кварталу 2026 года.

Напоминаем, компания ООО «Техдоргрупп» фигурировала в деле о даче взятки бывшему главе управления дорог Пермского края Андрею Уголькову.

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#Министерство транспорта#Мост#Транспорт#Капитальный ремонт#Ремонт моста
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