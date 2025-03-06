В Суксунском районе отремонтируют аварийный мост

По проекту капитального ремонта подрядчик полностью заменит все конструкции, включая пролеты и опоры. Проезжую часть расширит до двух полос, заменит дорожное покрытие. На мосте появятся ограждения, уличное освещение, тротуары и водоотводы. Также строители укрепят берег реки.