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Posted 6 марта, 03:00

Published 6 марта, 03:00

Modified 6 марта, 03:00

Updated 6 марта, 03:00

Выпуск магния и РЗМ

Все вокруг только и говорят, что о редкоземельных металлах. А что это?

6 марта 2025, 03:00
Фото: Александр Иванов. СМЗ Росатом. Выпуск магния и РЗМ
Разбираемся с экспертом, что такое редкоземы и для чего они нужны.

С недавнего времени в СМИ часто говорят о редкоземельных металлах (РЗМ), и редакция Properm.ru тоже заинтересовалась. Что это такое? Они есть в Пермском крае? Чем именно занимается Соликамский завод, который будет поставлять редкоземельные металлы в США?

Чтобы разобраться, поговорили с и. о. заведующего кафедрой «Разработка месторождений полезных ископаемых» Пермского Политеха Алексеем Исаевичем.

Что такое редкоземельные металлы?

РЗМ это группа из 17 химических элементов. Вот список редкоземельных металлов: скандий, иттрий, лантан и 14 лантаноидов — церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций.

В России на данный момент месторождения РЗМ есть в Мурманской и Иркутской области, Республиках Коми, Саха (Якутия), Тыва и в Забайкальском крае.

Распределение запасов РЗМ между субъектами Российской Федерации и их основные месторождения
Распределение запасов РЗМ между субъектами Российской Федерации и их основные месторождения. Фото: ГБЗ РФ

Почему редкоземы так называются?

РЗМ в природе встречаются чаще, чем золото, уран, свинец, олово, молибден, вольфрам и т. д. Свое название они получили из-за крайне низкой концентрации — элементы очень сильно рассеяны в почве (согласно Википедии, на 1 тонну породы приходится 100 г РЗМ, — прим. ред.), ни один из них не встречается в чистом виде. Чаще всего они входят в состав минералов. Просто так добыть редкозем не получится.

Как добыть редкоземельный металл?

Их добыча и разделение — довольно сложная и дорогостоящая технологическая задача. Редкоземельные руды имеют сложный состав, поэтому для переработки используются индивидуальные (иногда уникальные) физико-химические схемы.

Под схемами переработки имеются в виду процессы обогащения. Добывают большой объем горной породы с небольшим содержанием РЗМ. Чтобы отделить полезный компонент от пустой породы, требуются сложные схемы переработки.

Есть ли редкоземы, которые человек не добывает, и почему?

Один из лантаноиндов — прометий — в природе практически не встречается, поскольку не имеет стабильных изотопов, все они сравнительно короткоживущие и радиоактивные.

Месторождения редкоземельных металлов на Украине интересуют сейчас, кажется, полмира. А в Пермском крае есть РЗМ?

На сегодняшний день разведанных месторождений РЗМ в Прикамье нет.

Что все-таки делает Соликамский магниевый завод с редкоземельными металлами? Производит или перерабатывает?

Соликамский магниевый завод перерабатывает руду, которую получает с Ловозёрского горно-обогатительного комбината. Продукт, который приходит на завод из-под Мурманска, называется лопаритовый концентрат (лопарит — минерал подкласса сложный оксидов, согласно Википедии, — прим. ред.). Для вскрытия лопарита используют хлор, полученный на магниевом производстве. В результате образуются хлориды редкоземельных металлов, а также титана, тантала, ниобия (являются редкометальной, а не редкоземельной продукцией, — прим. ред.).

Где применяются РЗМ?

РЗМ играют ключевую роль в ряде отраслей — от электроники до энергетики. Их используют в производстве полупроводниковых материалов, автомобильных компонентов, металлических сплавов, лазеров.

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