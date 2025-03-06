Все вокруг только и говорят, что о редкоземельных металлах. А что это?

Что такое редкоземельные металлы?

Почему редкоземы так называются?

Как добыть редкоземельный металл?

Есть ли редкоземы, которые человек не добывает, и почему?

Месторождения редкоземельных металлов на Украине интересуют сейчас, кажется, полмира. А в Пермском крае есть РЗМ?

Что все-таки делает Соликамский магниевый завод с редкоземельными металлами? Производит или перерабатывает?