properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 12:10

Published 6 марта, 12:10

Modified 6 марта, 12:13

Updated 6 марта, 12:13

Житель Перми лишился своего «Мерседеса» из-за долгов за тепло и горячую воду

Житель Перми лишился своего «Мерседеса» из-за долгов за тепло и горячую воду

6 марта 2025, 12:10
Фото: Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс».
Специалисты Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю и Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» наложили арест на автомобиль «Мерседес-Бенц» жителя Перми, который задолжал за услуги отопления и горячего водоснабжения.

Транспортное средств было эвакуировано на специальную стоянку. Владелец сможет вернуть его только после полного погашения задолженности, включая оплату пени. Ему также придется компенсировать расходы на эвакуацию и хранение, а также внести исполнительский сбор.

«Решение суда, вынесенное в отношении должника за тепло и горячую воду, является основанием для ареста имущества. Вне зависимости от стоимости автомобиля, неплательщик лишится его, если не погасит долг. В этом году благодаря новым способам выявления автомобилей на улицах и на парковках, количество арестов значительно возросло. Поэтому мы рекомендуем всем убедиться в отсутствии долга за тепло и горячую воду, чтобы избежать дополнительных расходов», — отмечает Екатерина Бикаева, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

В 2025 году Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» продолжает совместную работу с ГУ ФССП в рамках информационной кампании «В тёплое будущее — без долгов!», направленной на повышение платежной дисциплины среди населения.

#Новости компаний#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика