Житель Перми лишился своего «Мерседеса» из-за долгов за тепло и горячую воду

«Решение суда, вынесенное в отношении должника за тепло и горячую воду, является основанием для ареста имущества. Вне зависимости от стоимости автомобиля, неплательщик лишится его, если не погасит долг. В этом году благодаря новым способам выявления автомобилей на улицах и на парковках, количество арестов значительно возросло. Поэтому мы рекомендуем всем убедиться в отсутствии долга за тепло и горячую воду, чтобы избежать дополнительных расходов», — отмечает Екатерина Бикаева, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».