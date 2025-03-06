Жителя Чернушки осудят за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях

Posted 6 марта, 05:30
Published 6 марта, 05:30
Modified 6 марта, 05:32
Updated 6 марта, 05:32
В Чернушке следователями СК России в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по факту демонстрирования символики экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Чернушке возбуждено уголовное дело против 27-летнего местного жителя, обвиняемого в публичной демонстрации символики экстремистской организации. Подозреваемый, ранее наказанный по статье 20.3 КоАП РФ, с октября по ноябрь 2024 года размещал запрещенные изображения в мессенджере с открытым доступом. По данным портала Properm.ru, речь идет о телеграм-канале.
Следствие провело обыск, изъяло доказательства и допросило свидетелей. Подозреваемый признал свою причастность. Расследование продолжается.
Сотрудники транспортной полиции Перми задержали 28-летнего жителя Соликамска, который демонстрировал нацистскую свастику на предплечье в поезде «Новороссийск — Пермь-2». Произошло это 2 марта, сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.