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Posted 6 марта, 05:30

Published 6 марта, 05:30

Modified 6 марта, 05:32

Updated 6 марта, 05:32

В Прикамье молодого человека осудят за демонстрацию экстремистской символики

Жителя Чернушки осудят за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях

6 марта 2025, 05:30
Фото: 1MI.

В Прикамье молодого человека осудят за демонстрацию экстремистской символики

Сюжет
Экстремизм
Подозреваемый является администратором одного из телеграм-каналов.

В Чернушке следователями СК России в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по факту демонстрирования символики экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Чернушке возбуждено уголовное дело против 27-летнего местного жителя, обвиняемого в публичной демонстрации символики экстремистской организации. Подозреваемый, ранее наказанный по статье 20.3 КоАП РФ, с октября по ноябрь 2024 года размещал запрещенные изображения в мессенджере с открытым доступом. По данным портала Properm.ru, речь идет о телеграм-канале.

Следствие провело обыск, изъяло доказательства и допросило свидетелей. Подозреваемый признал свою причастность. Расследование продолжается.

Сотрудники транспортной полиции Перми задержали 28-летнего жителя Соликамска, который демонстрировал нацистскую свастику на предплечье в поезде «Новороссийск — Пермь-2». Произошло это 2 марта, сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.

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#Общество#Экстремизм#Су скр#Соцсети
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