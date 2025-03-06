Жителя Чернушки осудят за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях

В Чернушке возбуждено уголовное дело против 27-летнего местного жителя, обвиняемого в публичной демонстрации символики экстремистской организации. Подозреваемый, ранее наказанный по статье 20.3 КоАП РФ, с октября по ноябрь 2024 года размещал запрещенные изображения в мессенджере с открытым доступом. По данным портала Properm.ru, речь идет о телеграм-канале.